Aren Henrik Koivurannan työpaikka on ollut kolme vuotta kiven sisällä -”Aluksi näytti hurjalta, kun täällä oli isoja kallioluolia ja syviä monttuja siellä täällä”

Kun Henrik Koivuranta aloitti Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaalla Espoossa vuonna 2019, valtavat luolastot olivat jo valmiit. Nyt ne ovat täynnä tekniikkaa ja seinätkin ovat kauniin valkoiset.

”Aluksi näytti hurjalta, kun täällä oli isoja kallioluolia ja syviä monttuja siellä täällä. Vähän aikaa sai hämmästellä, ennen kuin pystyi orientoitumaan, mitä täältä löytyy mistäkin”, Koivuranta muistelee.

Valtavien kansivalujen jälkeen alkoi paikka vasta hahmottua nykymuotoonsa. Maisemat luolastossa ovatkin muuttuneet melkoisesti kolmessa vuodessa.

”Ensin tehtiin ilmanvaihto, sitten lämpö- ja vesiputket ja lopuksi sähköasennukset. Lämpöverkkoa ei tehdä kuitenkaan joka paikkaan.”

Työmaalla oli myös poikkeuksellisesti oma kanavakone. Sitä kautta suollettiin kilometritolkulla isoa, jopa 1600 millimetrin kanavaa luolaston syövereihin – määrämittaisena. Kaikkiaan kanavistoa asennettiin 13 kilometriä.

”Se helpotti valtavasti meitä, kun ei ollut valtavaa rekkarallia, kuorman purkua ja roudausta. Siinä jäi iso työvaihe pois, ja ratkaisu oli myös ympäristöystävällinen.”

Osa ilmanvaihtoputkista näyttää ihan teräksiseltä prosessiputkistolta hitsaussaumoineen. Tämä johtuu siitä, että osa ilmanvaihtokanavista tehtiin luokkaan hitsattuna putkistona, koska osa poistoilmasta sisältää aggressiivista kaasua. Suurimmat hitsatut kanavat olivat DN1000–DN200 kokoisia.

Myös lämmitysputkisto on ruostumatonta terästä. Käyttövesiputket ovat sen sijaan haponkestävää terästä.

Omavarainen jätevesilaitos

Blominmäen yksi erikoisuus on energiaomavaraisuus. Puhdistamo voi tuottaa lämpöenergiaa jopa yli oman tarpeen.

Biokaasun voimatuotannon lisäksi lämpöä otetaan talteen muun muassa käsitellystä jätevedestä. Mädättämöissä syntyvästä biokaasusta tuotettu sähkö vastaa yli puolta laitoksen kokonaissähkötarpeesta.

Sähkön tuotannosta ja suurten koneiden toiminnasta syntyvä lämpö otetaan myös talteen. Sillä lämmitetään esimerkiksi mädätettävää lietettä ja puhdistamon tuloilmaa. Laitos onkin lämmön suhteen sataprosenttisesti omavarainen ja sähkönkin osalta jopa 60-prosenttisesti. Tilanne vielä paranee, kun laajennusosia otetaan käyttöön.

”Mitä isompi virtaama, sen parempi hyötysuhde”, Koivuranta toteaa.

Lämpöpumppuja hyödynnetään niin viilennyksessä kuin lämmityksessäkin. Luolastossa on valtavat 5000 kuution energiavaraajat, joihin voidaan ladata lämpöä, kun biokaasua poltetaan. Energia-altaisiin ajetaan talteen myös valtavien kompressoreiden hukkalämpöä.

Puolen miljardin euron hanke

Uusi puhdistamo korvaa Espoossa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Suomenojan puhdistamon kapasiteetti ei enää riitä käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä, koska asukasmäärä ja odotukset jäteveden nykyistäkin tehokkaampaan puhdistamiseen kasvavat.

Valmistuttuaan vuonna 2022 puhdistamo käsittelee 400000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150000 kuutiometriä jätevettä. Määrä on noin 50 prosenttia suurempi kuin Suomenojan puhdistamolle nykyisin virtaavan jäteveden määrä.

Puhdistamon maanalaisiin tiloihin onkin tehty valmiiksi laajennusvaraukset, ja tiloja voidaan tarvittaessa laajentaa jopa yli miljoonan asukkaan jätevesille. Puhdistamon suunniteltu käyttöikä on sata vuotta.

Blominmäen monivuotinen projekti on valmistuttuaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia jätevedenpuhdistamoita. Työmaa on kokoluokassaan valtava, ja se vastaa kooltaan kymmentä jalkapallokenttää.

Ei olekaan ihme, että kohde on ollut Aren historian suurin urakka ja arvoltaan noin 53 miljoonaa euroa. Sopimus on kattanut kohteen lvi-, sprinkleri-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt.

Hankkeen pääurakoitsijana on YIT. Koko urakan arvo on puolisen miljardia euroa. Suurhankkeen lopullinen valmistumisaika on keväällä 2023, jolloin kaikki prosessit toimivat täydessä mitassaan.

Koko ura saman työnantajan palveluksessa

Alun perin Koivuranta valmistui 17 vuotta sitten lvi-insinööriksi Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Ammatinvalinta ei vielä koulussa ollut selvä, mutta tekninen ala oli luonteva ratkaisu.

”Rovaniemellä luettiin sekä energia- että lvi-tekniikkaa, mutta toinen piti valita loppututkinnoksi. Minä valitsin lvi-tekniikan.”

Koko ura on mennyt saman työnantajan palveluksessa.

”Alun perin menin Tekmanni Servicelle Hyvinkäälle. Sieltä siirryin Ouluun samalla kun yhtiöstä tuli Lemminkäinen Talotekniikka. Sittemmin yrityskaupan myötä olinkin yhtäkkiä arelainen. Yritys on sama, vain takin väri on välillä muuttunut.”

Vapaa-ajalla Koivuranta harrastaa liikuntaa, viereisellä golf-kentälläkin on kuulemma tullut käytyä yhden kerran. Myös työnantaja kannustaa urheilemaan tarjoamalla muun muassa jääkiekko- ja salibandy-vuoroja henkilöstölleen.

”Toimialallakin järjestetään nykyisin tapahtumia urheilun merkeissä, kuten crossfittiä alan eri toimittajien kesken.”

Viime vuonna Koivurannan perheeseen syntyi poika. Se antaa työlle hyvää vastapainoa ja on hyvä syy lähteä ajoissa kotiin.