Useista huippukohteista tunnettu lasi- ja teräsrakenneurakoitsija konkurssiin

Edes hyvä tilauskanta ei auta, kun raaka-aineiden hinnat räjähtävät. Sen sai kokea forssalainen Tambest, joka on asetettu konkurssiin. Asiasta uutisoi ensimmäisen YLE.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus päätti yrityksen konkurssiin asettamisesta tiistaina 31. toukokuuta. Konkurssipesänhoitajan mukaan syy on yksinkertainen.

”Tilauskanta on ollut vahva, mutta merkittävä kulujen nousu lasi-, rauta- ja teräspuolella on suurin syy tässä kohden”, kuittaa pesänhoitaja Jussi Laakkonen asianajotoimisto Fennosta.

Tambestin suurimpia urakoita on viime vuosina ollut muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien lasiseinät sekä teräs- ja lasikaiteet. Yhtiön on toimittanut sisälasiseinät ja lasikaiteet moniin kauppakeskuksiin kuten Itikseen, Kamppiin, Triplaan ja Ratinaan.

Myös Helsingin Olympiastadionin ja Helsingin Musiikkitalon sisälasiratkaisuissa näkyy forssalaisyhtiön kädenjälki. Nyt yrityksen 75 työntekijälle pyritään löytämään mahdollisuus jatkaa työtään yrityksen myynnin kautta.

”Pyrimme ensimmäiset kaksi viikkoa hoitamaan tilauksia pois. Sen jälkeen ensisijainen tavoite on löytää kokonaisuudelle ostaja. Sitä kautta pyritään löytämään vaihtoehtoja että mahdollisiman moni saisi jatkaa työtään”, Laakkonen toteaa YLElle.

Tambest on perustettu vuonna 1984. Vaikka yhtiön kannattavuus on heitellyt jonkin verran historian aikana, on tulevaisuus nyt enemmän kiinni maailmanmarkkinoiden kehityksestä kuin hyvästä tilauskannasta. Konkurssipesänhoitaja Laakkonen kuitenkin uskoo yrityksen mahdollisuuksiin.

”Miten raaka-aineen hinnan nousun pystyy siirtämään loppuhintaan, se on se isoin kysymys.”

Tambestin viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa. Yrityksen liiketoiminnan tulos oli 265 000 euroa.