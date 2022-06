Kiistellylle koulutontille Käpylässä saa rakentaa asuntoja – tontti oli testamentattu kaupungille alun perin koulukäyttöön

Käpylän Onnentien koulutontin kiistelty muutos asunnoiksi aiheutti kiivaan keskustelun Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkona.

Keskustelussa käsiteltiin testamenttilahjoitusten mielekkyyttä, juridisia velvoitteita, maakaaren säädöksiä, kaupungin moraalia ja asuntorakentamisen tarvetta.

Valtuusto kuitenkin hyväksyi kaavamuutoksen äänin 74–8.

Apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr) mukaan Onnentien kaavamuutoksen valmistelussa on useita kertoja selvitetty, mitä velvoitteita kaupungilla on. Lakimiesten tulkinta on ollut selvä.

”Hyvin vanhat testamenttilahjoitukset eivät muodosta velvoitteita käyttötarkoituksen osalta. Nykyään Helsinki ei edes ota vastaan sellaisia lahjoituksia, joissa odotetaan ajan yli meneviä käyttötarkoitusvelvoitteita”, Sinnemäki sanoi.

Onnentien tontin varsinaisessa lahjoitusasiakirjoissa ei ollut toimintaa rajoittavia ehtoja, vaikka esisopimusvaiheessa viitattiin koulukäyttöön.

Sinnemäki katsoi, että myös esisopimuksen sanakäänne luovutetun kiinteistön käyttämisestä ”koulutoimen tarkoituksiin paikkakunnan sivistystoimen edellyttämällä tavalla” oli tullut täytettyä.

Onnentien koulun pitkäaikainen käyttäjä Metropolia rakennutti Myllypuroon ammattikorkeakoulun, ja uudisrakennuksen kiinteistöjärjestelyissä kymmenkunta kiinteistöä siirtyi asuntosijoitusyhtiö Kojamon haltuun.

Björn Månsson (r) huomautti, että vaikkei luovutussopimuksessa ollut selkeää koulumääritelmää, henki on ollut selvä.

”Jos jotain lupauksia rikottiin, se tapahtui silloin, kun alue luovutettiin Kojamolle. Voimassaoleva kaava kuitenkin määritti tuolloin tontin koulukäyttöön.”

Perussuomalaiset esitti kaavamuutosta hylättäväksi, koska koululle lahjoitetulle tontille on tulossa asuntoja sadalle ihmiselle.

”Miksi tehdä kaavoja, jotka ovat asukkaille ikäviä”, Mari Rantanen (ps) kysyi.

Asemakaavaa käsitelleen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet kannattivat kaavamuutosta yksimielisesti.

Lautakunnan jäsen, valtuutettu Mia Haglundin (vas) kannan ratkaisi kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yksiselitteinen vastaus, ettei sillä ollut tarvetta Onnentien kiinteistölle.

”Toimialan vastaus oli, ettei rakennus edes ole toivottava koulukäytön kannalta.”

Kaavamuutos antaa Kojamolle mahdollisuuden purkaa kouluun myöhemmin rakennetut lisäsiivet. Vanhin osa säilyy ja muodostaa osan uudesta umpikorttelista.