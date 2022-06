Lumo-kodit asuntokaupoilla – yhteensä 141 uutta vuokra-asuntoa Vantaalta ja Helsingistä

Kojamo on sopinut kaupasta, jolla sen tytäryhtiö Lumo Kodit ostaa 43 vuokra-asuntoa Helsingin Töölöstä. Ostokohteena on Asunto oy Helsingin Apollonpuisto, joka on juuri valmistunut peruskorjauksesta.

Kojamo on tehnyt kaupat myös Varte oy:n kanssa ja ostaa tänä kesänä rakenteille tulevat 98 asuntoa Vantaan Pähkinärinteestä. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Lisänä on pysäköintitalo.

Pähkinärinteen asunnot valmistuvat loppuvuodesta 2023.