Panu Mustakallio on nimitetty LVI-tekniikan Professor of Practice -tehtävään

TkT Panu Mustakallio (s.1971) on kutsuttu Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun LVI-tekniikan Professor of Practice -tehtävään viisivuotiskaudelle alkaen 1.6.2022.Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston konetekniikan laitokselle, energiatehokkuus ja energiajärjestelmät -tutkimusryhmään.

Mustakallio jatkaa samalla päätyössään kehityspäällikkönä Halton Oy:n palveluksessa. Siellä hän vastaa liikerakennusten teknologia- ja ratkaisukehityksestä muun muassa sisäilmaston, ilmanjaon, ilmanvaihdon, ilmavirran hallinnan sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien alueella.

Mustakallion on väitellyt Aalto-yliopistossa vuonna 2018 LVI-tekniikasta ja sisäilmastoteknologiasta. Väitöskirjassa tutkittiin ilman virtaukseen, säteilyyn ja niiden yhdistelmään perustuvien sisäilmastojärjestelmien toimintaa liittyen tilojen lämpöolosuhteisiin.

”Sisäilman merkitys terveydelle ja viihtyvyydelle on korostunut entisestään ilmastonmuutoksen ja koronaviruspandemian myötä. Panu Mustakallio on innostava opettaja, jonka kokemus LVI-alan tutkimuksesta ja kehitystyöstä sekä kattavat yhteydet alan yrityksiin avaavat opiskelijoillemme kiinnostavia näkymiä monitieteiselle ja tärkeälle alalle”, toteaa Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani Gary Marquis.

”Opettaminen on loistava tilaisuus siirtää teollista osaamistani opiskelijoille ja osoittaa miten teoria viedään käytäntöön. Haluan rakentaa opiskelijoiden motivaatiota innokkaalla asenteellani aiheeseen ja avata askel askeleelta keskeisiä elementtejä”, Mustakallio lupaa.

Mustakalliolla on pitkä kokemus LVI-alan opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä Suomessa. Hän on toiminut vierailevana luennoitsijana sekä mentorina tohtori- ja maisteritason opiskelijoille sekä Suomessa että ulkomailla.

Mustakalliolla on vahvat yhteydet alan yrityksiin ja yhteiskunnan eri toimijoihin. Hän on johtanut useita LVI-alan tutkimusprojekteja mukaan lukien kuutta Business Finlandin rahoittamaa tutkimushanketta. Hän on lisäksi kirjoittajana lähes sadassa julkaisussa mukaan lukien 17 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, sekä toimii käsikirjoitusten arvioijana useissa alan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Professor of Practice on määräaikainen ja osa-aikainen tehtävä, johon kutsutaan yritysten tai julkisen alan johtajia ja asiantuntijoita toimimaan kehittäjänä ja sillanrakentajana yliopiston ja teollisuuden välillä. Työprofiilin painopiste on opettamisessa.