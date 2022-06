Toivo Group rakentaa Espoon Leppävaaraan uudenlaisia minitaloja – ”Nyt halutaan omaa tilaa ja piha, missä voi grillata”

Espoon Leppävaarassa, noin 15 minuutin kävelymatkan päässä kauppakeskus Sellon palveluista, avaran peltomaiseman ja siirtolapuutarhojen tuntumassa viimeistellään minitaloja.

Ne ovat vain 50-neliöisiä rakennusoikeudeltaan, mutta iso parvi, terassi ja piha tuovat lisää elintilaa. Saunaa ei sentään ole saatu näin pieneen tilaan järkevästi mahtumaan.

Konsepti on siitä erikoinen, että Toivo Group oy sekä rakentaa että vuokraa minitalot.

”Tontin asemakaavoitus käynnistyi jo neljä vuotta sitten, mutta pääsimme rakentamaan vasta vuosi sitten. Se kuvastaa hyvin minitalojen kehittämisen vaikeutta. Suurin haaste on maankäytön tehottomuus voimakkaasti kasvavien kaupunkien tarpeisiin nähden”, Toivo Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymäki kertoo.

Kyseessä on Toivo Groupille uudenlainen kokeilu, jonka Myllymäki olisi valmis toistamaan, jos löytyisi sopivia tontteja hyvällä sijainnilla – siitäkin huolimatta, että tuplasti isomman kaksikerroksisen omakotitalon rakentaminen ei tulisi juurikaan kalliimmaksi.

”Minusta on tärkeää, että meillä on tarjota sellaista arkkitehtuuria ja asuntotyyppiä, jota ei ole kenelläkään muulla. Haluamme kantaa myös osaltamme vastuuta asuntojakaumasta, jonka painotus on ollut 2000-luvulla liikaa jykevässä asuinkerrostalomassassa.”

Yhtiö on myös listautunut vuosi sitten pörssiin. Taseen kokonaiskiinteistövarallisuus on Myllymäen mukaan 175 miljoonaa euroa, josta Leppävaaran minitalojen osuus on kahden prosentin luokkaa.

Toivo Group on rakentanut viime aikoina pientaloja paitsi pääkaupunkiseudulle myös esimerkiksi Turkuun, joka on ilmoittanut pormestariohjelmassaan tavoitteeksi lisätä omakoti-, rivi- ja paritalojen rakennuspaikkoja.

Myllymäki pitää käynnissä olevaa koronapandemiasta ja etätyön lisääntymisestä johtuvaa kuluttajakäyttäytymisen trendin muutosta todella suurena.

”Sen sijaan, että käydään vain nukkumassa kotona, halutaan enemmän omaa tilaa ja piha, missä voi grillata. Haluamme nyt tuoda vuokratarjoamaan erityisesti pihallisia vaihtoehtoja ja tarjota myös pysäköintimahdollisuuksia autoille”, hän kertoo.

Myös energiaa säästävät ja muut ympäristöystävälliset ratkaisut vaikuttavat Myllymäen mukaan jonkin verran aiempaa enemmän vuokralaisten valintoihin. Esimerkiksi Leppävaaran minitalot lämpiävät vesi-ilmalämpöpumpulla, jonka keräämää lämpöä ohjataan myös käyttövesikiertoon. Lisänä on lattiasähkölämmitys, joka ei ole asukkaiden kärkitoiveita, mutta mahdollistaa nopean reagoinnin ulkolämpötilan vaihteluihin.

”Maalämpö ei olisi ollut näin pienissä taloissa kannattava vaihtoehto”, hän kertoo.

Minitaloihin heinä–elokuun vaihteessa muuttavat asukkaat ovat pääasiassa etätöitä tekeviä pariskuntia, joita kiinnostaa Myllymäen mukaan erityisesti kohteen luonnonläheisyys, mutta myös hyvät lähipalvelut Woltista sekä Uberista alkaen.

”Haasteena on se, että kotitalouksien keskikoko on Suomessa 1,6 ihmistä, mutta korkealaatuisia ratkaisuja pariskunnille on vain vähän tarjolla. Asiakkaamme ovat pohtineet, vuokraisivatko he 50-neliöisen kaksion Helsingin ydinkeskustasta vai minitalon. Aika moni on valinnut minitalon, koska vuokra on samaa luokkaa kuin kaupunkikaksiossa eli noin 1700 euroa kuukaudessa, mutta vehreä luonto on lähempänä”, Myllymäki sanoo.

Uudenlaisia malleja keskusteluun

Pientaloille on kova kysyntä, ja Pientaloteollisuus PTT ry koordinoi sopivaan aikaan Pientalot kaupungissa -nimistä projektia, jonka tavoitteena on tuoda pientalomaiseen mittakaavaan perustuvia kaupunkirakentamisen malleja kaupungistumiskeskusteluun. Se on henkisesti jatkoa muutama vuosi sitten toteutetulle Talopaletti-projektille, jossa haettiin ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen.

”Talopaletti-projektin jälkeen kaikki pientaloja valmistavat yritykset ovat tuoneet markkinoille talomalleja, jotka sopivat pienelle ja kapeallekin tontille. Tiiviissä rakentamisessa on otettava huomioon myös naapuritontin ratkaisut, kuten ikkunoiden ja sisäänkäyntien suuntaus ja oleskelualueiden sijainti suhteessa toisiin taloihin sekä tietysti tehokas tilan käyttö”, PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen kertoo.

Nyt menossa olevassa projektissa ovat mukana PTT:n lisäksi ympäristöministeriö, Rakennustuotteiden laatu säätiö ja Hirsitaloteollisuus. Tuloksia odotetaan syksyllä.

”Suomi kaupungistui 2010-luvulla voimakkaasti ja pientalot jäivät kaavoituksessa sivuraiteille. Tavoitteenamme on tuoda kaupunkien kaavoituskeskusteluun toinen vaihtoehto massiiviselle asuinkerrostalorakentamiselle.”

Pientaloilla Rautiainen tarkoittaa taloja, joissa ei ole eri taloja päällekkäin. Lähtökohtaisesti pientaloja on rakennettu eniten Espooseen, Vantaalle, Ouluun, Helsinkiin ja Jyväskylään, mutta esimerkiksi Osuuspankin mukaan Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta ei löydy tällä hetkellä riittävästi halutuimpia isoja asuntoja. Perheet ovat sen vuoksi valmiita muuttamaan kauemmaksi suurten kaupunkien keskustoista sellaisiin pieniin kaupunkeihin, joissa on hyvät palvelut.

”Uskon että suurimmissakin kaupungeissa on jo havahduttu siihen, että monipuolinen asuntotarjonta on niille vetovoimatekijä”, Rautiainen pohtii.

Omakotitalo tutkimuksissa suosituin asumismuoto

Omakotitalo on ollut asumistoivetutkimusten perusteella jo pitkään suosituin asumismuoto, ja valtaosa ihmisistä valitsisi Rautiaisen mukaan mieluiten asuinalueekseen pientalovaltaisen taajaman, jossa on järkevät liikenneyhteydet. Pientalojen kysyntä tällaisilla alueilla ylittää kuitenkin reippaasti tarjonnan.

”Tavallaan on kyse siitä, että kaavoitusta ovat ohjanneet määrälliset eivätkä laadulliset mittarit. On rakennettu massiivisia lähiöitä paikkoihin, joihin ei haluta ehkä muuttaa, tai liian pieniä asuntoja asumistoiveisiin nähden. Kaupunkikeskustoihin on muutettu enemmänkin työelämän rakennemuutoksen seurauksena eikä niinkään asumistoiveiden takia”, hän sanoo.

Korona-aika on toisaalta saanut suomalaisia toteuttamaan haaveitaan omakotiasumisesta. Heti ensimmäisenä koronakeväänä vanhojen omakotitalojen kauppa ja hinnat lähtivät nousuun.

”Myös talotehtaissa huomattiin, että asiakkaita oli aktiivisesti liikkeellä. Vuoden 2021 kevät oli talotehtaille myynnillisesti ennätyksellinen, ja myös tästä vuodesta tulee hyvä”, Rautiainen arvioi.

Talopaketin rakennuttaminen avaimet käteen -toimituksena on ollut suosituin tapa hankkia omakotitalo, mutta on pieni ihmisryhmä, joka haluaa edelleen rakentaa talonsa itse. Lisäksi on paljon niitäkin, jotka haluavat itse osallistua rakentamiseen.

Omakotitalojen suosion kasvua Rautiainen pitää pysyvänä trendinä, jonka voimakas ajuri on etätyön lisääntyminen, minkä ansiosta voidaan asua vähän kauempanakin. Myös teknologinen kehitys tukee omakotiasumista, koska uudet pientalot lämpiävät usein uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä lämpöpumpuilla ja aurinkopaneeleilla. Sähköinen liikenne on yleistynyt jopa ennakoitua nopeammin.

”Toisaalta pitää muistaa, että asumistoiveet ovat hyvin erilaisia. Myös isojen kerrostalohuoneistojen kysyntä on samaan aikaan kasvanut. Ja pientalomittakaavaan kuuluu paljon muutakin kuin omakotitaloja, esimerkiksi pari- ja rivitaloja. Meillä on Suomessakin tarjolla myös townhouse- ja luhtitaloja.”

Pientalorakentamisen plussat ja miinukset Plussia:

µEtätyö on lisääntynyt, ja sen vuoksi tarvitaan enemmän tilaa.

µToiveissa on usein myös oma piha, missä voi grillata.

µPysäköintimahdollisuus on usein tarjolla.

µPientalot sijaitsevat usein lähellä luontoa.

µUudet pientalot ovat energiatehokkaita.

µSähköinen liikenne on lisääntynyt ennakoitua nopeammin.

µLaadukkaita palveluita voi syntyä myös pientaloalueille.

Miinuksia:

µKerrosalamääriä verrattaessa pientalot jäävät kerrostalojen jälkeen.

µKaupunkien kasvutavoitteita voi olla hankala saavuttaa ilman tiivistä ja korkeaa rakentamista.

µEtäämmällä kaupunkikeskuksista palveluiden taso usein heikkenee.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistökehityskonsulttina toimiva arkkitehti Teemu Jama kuuluu edellä mainitun PTT:n koordinoiman projektin työryhmään. Hän on samaa mieltä Kimmo Rautiaisen kanssa siitä, että uudet pientalot ovat yleisesti ottaen energiatehokkaampia kuin nykykerrostalot, vaikka kerrosalamäärissä pientalot jäävät luonnollisesti kerrostalojen jälkeen.

”Pyrin väitöstyössäni havainnollistamaan eri talotyypeillä saavutettavien tehokkuuksien erilaisia vaikutuksia. Alustavat tutkimustulokseni osoittavat, että monipuolisella asuntojakaumalla saavutetaan sekä parempia laadullisia että kestävyystavoitteita siihen nähden, että tavoitellaan yksinomaan suuria kerrosalamääriä”, hän kertoo.

Jama toivoisikin tämän kaltaisen ajattelun yleistyvän kaavoittajien parissa, ja se vaikuttaa jo nostaneenkin vähän päätään. Asia on toisaalta vaikea etenkin isoille kaupungeille, joiden kasvutavoitteita voi olla hankala saavuttaa ilman tiivistä ja korkeaa rakentamista.

Jos miettii nykysuunnittelua, niin kaavoituksen tehokkuusajattelussa on Jaman mielestä joka tapauksessa paljon väärinymmärryksiä, jotka vaatisivat pois oppimista. Isoimpana ongelmana hän pitää kaavoituksessa käytettyjä laskentamalleja, jotka ovat turhan yksipuolisia.

”Kaupunkien kaavoituksen lähtökohtana ovat monesti mahdollisimman suuret kerrosalamäärät, joiden uskotaan synnyttävän talouskasvua ja lähipalveluita. Sitä ei voi kuitenkaan pitää peukalosääntönä; esimerkiksi Helsingissä Pakila ja Espoossa Mankkaa ovat pientalovaltaisia alueita, joissa on aika laadukkaita ruokakauppoja. Myöskään yksipuoliset kerrostaloalueet eivät usein ole varsinaisia supervoittoja kaupungille.”