Tutkimus: liikekeskusten poistumisturvallisuuden suunnittelussa käytetään liian korkeita henkilömääriä

Palavasta rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti, ja siksi siinä on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä. Poistumisturvallisuuden suunnittelussa käytettävän henkilömäärän määrittelyssä on kuitenkin kalliiksi koituva kansallinen ongelma.