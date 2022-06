Vantaa muuttaa Vantaankosken myllyn asemakaavaa – Alueelle kaavaillaan hotellirakennuksia ja kievaria

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Vantaankoski on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö ja virkistyspaikka, jonka kautta kulkee historiallinen Suuri Rantatie (Kuninkaantie). Kosken molemmilla rannoilla on ollut myllyjä. Vantaankosken mylly ja sähkölaitos on rakennettu vuonna 1907. Kaava-alueella sijaitsee myös Vanda Fbk:n paloasema vuodelta 1909, navetta (1928), jota on käytetty varastona, ja pato 1830-luvulta.