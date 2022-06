Yle: SRV jätti Oulun torihotellista konkurssihakemuksen

Oulun kimuranttiseksi muuttunut torihotellihanke on saanut jälleen uuden käänteen, kun rakentajana toiminut SRV on jättänyt hankkeen rakennuttajasta Kiinteistö oy Oulun Torihotellista konkurssihakemuksen.

Asiasta uutisoi Yle.

Konkurssihakemus on jätetty Helsingin käräjäoikeuteen maanantaina. Sieltä se on kuitenkin siirretty Oulun käräjäoikeuteen, jossa hotelliprojektin sotkuja on selvitetty viimeksi toukokuussa. Tuolloin käräjäoikeus päätti hotellihankkeeseen liittyvän pantin realisoimisesta.

SRV lopetti rakennustyöt jo maaliskuussa, koska rakennuttaja ei ollut hoitanut sille kuuluvia velvoitteita.

Kiinteistö oy Torihotellin taustalta löytyvät talousongelmiin ajautuneen Uros-yhtiön Jyrki Hallikainen ja hänen perheyhtiö MGP Services.

Ylen mukaan Oulun kaupungin rakennusvalvontaan on jätetty jatkolupahakemus. Nykyinen rakennuslupa olisi umpeutunut kesäkuun lopussa.

Oulun keskustaan on puuhattu torihotellia pian 15 vuotta.