Yhtiö on valinnut uudeksi rakennuttamisjohtajaksi yhtiössä tällä hetkellä han­ke­pääl­lik­könä työskentelevän. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. syyskuuta. Koulutukseltaan Isomöttönen on rakennustekniikan diplomi-insinööri, ja hänellä on loppusuoralla myös tuotantotalouden DI-tutkinto.