Asuntosäätiö siirtää maakaasulla lämpenevät kohteensa maalämpöön

Asuntosäätiö on valmistellut loppujen maakaasulla lämpenevien kohteidensa siirtämistä maalämpöön ja tavoitteena on saada siirrot tehtyä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Maalämpöön siirtyminen laskee lämmityskustannuksia merkittävästi ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Muutoksen jälkeen kiinteistöt ovat lämmitysmuodoltaan hiilineutraaleja.

”Kaasulämmityksen hinta on noussut tuntuvasti vuodesta 2021 alkaen ja Venäjän hyökkäys Ukrainassa on nostanut hintaa entisestään sekä lisännyt epävarmuutta. Meille on tärkeää tarjota kohtuuhintaista asumista vastuullisesti ja suosia uusituvia energianlähteitä”, kertoo Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

Suomen suurimpiin asuinkiinteistöjen omistajiin kuuluvalla Asuntosäätiöllä maalämpö on käytössä noin 50 kohteessa. Asuntosäätiö siirsi ensimmäiset öljylämmityskohteet maalämpöön vuonna 2009, kun öljyn hinta nousi merkittävästi. Nykyisin kaikki öljylämmityskohteet on vaihdettu maalämpöön.

”Selvitämme maalämmön kannattavuuden kaikessa uudistuotannossamme sekä kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä”, Jalomäki sanoo.