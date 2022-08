HUS laati ilmastotiekartan Suomen ensimmäisenä yliopistosairaalana

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ottaa tänä vuonna käyttöön ilmastotiekartan, joka huomioi organisaation suorien kasvihuonepäästöjen lisäksi toimintaketjun epäsuorat päästöt. Ilmastotiekartassa kuvataan yli 100 toimenpidettä, joilla HUS tavoittelee oman toiminnan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä vähähiilisyyttä hankinnoissa ja rakentamisessa.

Ilmastotiekartta on Suomen ensimmäinen sairaanhoitopiirille luotu ilmastotyön pitkän ajan suunnitelma. Siinä määritellään konkreettiset keinot, joilla HUS etenee kohti ilmastotavoitteita.

“Ilmastotyö tulee näkymään kaikessa toiminnassamme: vähennämme energian ja materiaalien kulutusta, pienennämme hävikkiä ja noudatamme kiertotalouden periaatteita sekä siirrymme kohti vähäpäästöisiä vaihtoehtoja”, laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori sanoo.

86 prosenttia HUSin kokonaishiilijalanjäljestä koostuu pääasiassa materiaalihankintojen, ostopalvelujen, rakentamisen ja kuljetusten epäsuorista päästöistä. Tärkeä osa tavoitteen saavuttamista on HUSin ja sen sidosryhmien yhteistyö, sillä vuodesta 2030 lähtien HUS sitoutuu tekemään hankintoja vain sellaisilta toimijoilta, jotka edistävät vähähiilisyyttä.

“Toimenpiteiden määrittelyyn osallistui yli 50 huslaista asiantuntijaa. Ilmastotiekartta laadittiin yhdessä Sitowisen ympäristökonsultoinnin asiantuntijoiden kanssa”, kertoo HUSin ympäristöhallinnon päällikkö Jani Valkama.

Kansainvälinen terveydenhuolto-organisaatio Health Care Without Harm on arvioinut, että noin viisi prosenttia koko Suomen vuosittaisista päästöistä muodostuu terveydenhuollosta. Sille on tyypillistä ympärivuorokautinen energiaintensiivinen toiminta, materiaalien kulutusta lisäävät korkeat hygieniavaatimukset ja anestesiakaasujen käyttö.

Suomen suurimpana terveydenhuollon toimijana HUS pyrkii omalta osaltaan vähentämään terveydenhuollosta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.