Lujatalolle jo toinen vankilahanke

Oulun rakennettava Vaalan vankila on suljettu satapaikkainen miesvankila ja edustaa uudenlaista vankilakonseptia. Lujatalolla on parhaillaan käynnissä myös Vantaan vankilan lisärakennushanke.

Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 44 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat elokuussa.

Vankilan suunnittelu perustuu Rikosseuraamuslaitoksen uudistettuun vankilakonseptiin, jonka tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta. Vaalan vankilan valmistumisen jälkeen vankilatoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Pelson vankilasta Vaalan vankilaan.

”Turvallisuus- ja salassapitovelvoitteiden vuoksi vankilarakentaminen vaatii tarjous- ja rakentamisvaiheissa erityistä osaamista. Myös hankintatoimessa on varattava aikaa turvaselvityksiin”, Lujatalon aluejohtaja Jukka Harjunpää kertoo.

”Vaalan vankilahanke on tärkeä hanke Lujatalolle ja meille Pohjois-Suomen yksikölle erittäin merkittävä jo kokonsa puolesta. Myös työllistävä vaikutus on suuri sekä meille että vankilan valmistuttua Vaalan kunnalle”, Harjunpää lisää.

Parhaillaan Lujatalo rakentaa allianssimallilla Vantaan vankilan lisärakennusta. Rakennus on 160‐paikkainen lisärakennus, jossa tutkintavangeille määrätyt pakkokeinolain yhteydenpitorajoituksien toteuttaminen voidaan turvata. Kooltaan lisärakennushanke on noin 12 000 bruttoneliömetriä ja hinta-arvio on noin 56 miljoonaa euroa.

”Muurien sisään ja toimivan vankilan yhteyteen rakennettaessa suunnittelu- ja rakentamisjärjestykseen vaatii eritystä huomiota”, tuotantojohtaja Marko Saloranta Lujatalolta kertoo.

Lue tästä lisää Vantaan vankilahankkeesta ja allianssista.

Vantaan vankilan rakentaminen on aloitettu ja sen on määrä valmistua syksyllä 2024.