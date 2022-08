Rudus lupaa uudelle betonilleen 70 prosenttia pienemmät päästöt

Rudus tuo ensi keväänä markkinoille uuden CEVO-betonin (The Carbon Evolution of Concrete), jolla yhtiön mukaan voidaan valaa betonirakenteita jopa 70 prosenttia pienemmillä päästöillä. Uusi betoni kovettuu yhtä nopeasti kuin tavanomainenkin betoni.

Vähäpäästöinen CEVO-betoni sijoittuu uuden vähähiilisyysluokituksen GWP 40-päästöluokkaan lujuusluokassa C30/37. Ruduksen mukaan se kovettuu yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni. Muotinpurkulujuus saavutetaan pääosin vuorokaudessa.

CEVO-betonia voidaan käyttää rasitusluokissa X0 ja XC1 eli kuivissa sisäolosuhteissa.

”Pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat siitä, että siinä on hyvin vähän sementtiä. Sementin sijaan lujuudenkehityksen mahdollistavat muut materiaalit”, Ruduksen kehityspäällikkö Mika Autio kertoo.

Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen on osa Ruduksen Concrete Acts -ympäristövastuuohjelmaa. Uusi betoni on CRH-konsernitason tutkimushanke, jota on tehty Suomen lisäksi muun muassa Hollannissa, Englannissa ja Belgiassa. Tuotekehitystä on tehty Ruduksessakin jo pari vuotta.