Cramo käynnistää toistamiseen työmaiden laatu- ja turvallisuuskisan

Rakennuskone- ja laitevuokraamo Cramo käynnistää kaikille avoimen Vuoden olosuhdehallinnan kohde -kilpailun. Toista kertaa järjestettävän kisan myötä halutaan parantaa rakentamisen laatua ja turvallisuutta.

Tänä vuonna fokus on työmaiden pölynhallinnassa ja muuttuvien olosuhteiden huomioinnissa esimerkiksi aikatauluissa. Tavoitteena on löytää vastuullinen työmaa, jossa on panostettu niin kosteuden- kuin pölynhallintaan. Samalla halutaan edistää tietoisuutta turvallisesta rakentamisesta ja riskien välttämisestä.

Kilpailu on avoin kaikille Suomessa toimiville rakennusalan yrityksille ja se järjestettiin ensimmäisen kerran viime syksynä. Tuolloin voiton vei Macra oy ja Orimattilan paloaseman rakennustyömaa.

Kategorioita on kolme eli asuntorakentaminen ja toimitila- sekä julkinen rakentaminen.

”Haluamme edistää turvallista, laadukasta ja tehokasta rakentamista. Se perustuu usein mm. pölyn- ja kosteudenhallintaan sekä oikean lämpötilan ylläpitämiseen, joka vaikuttaa esimerkiksi betonin kuivumiseen”, selvittää Cramo Finlandin toimitusjohtaja Tuomas Myllynen.