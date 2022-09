Helsinkiin suunniteltu jättiareena sai pormestareilta myönteisen vastaanoton, mutta soraäänikin löytyi

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) sanoo suhtautuvansa ”uteliaan myönteisesti” suunnitelmiin rakennuttaa Suvilahteen Pohjois-Euroopan suurin monitoimiareena.

”Tässä on tietysti paljon selvitettävää, ja Suvilahti on alue, johon kohdistuu erilaisia toiveita ja suojelunormeja. Paljon arviointia ja keskusteluja on edessä. Mutta olisihan se mukavaa, jos tässä pantaisiin vireille realistinen ja näin suurisuuntainen hanke.”