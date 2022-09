Kruununhaan kasarmit HGR Property Partnersille – suunnitteilla toimitiloja ja asuntorakentamista

Senaatti-kiinteistöt, HGR Property Partners ja Wihanto ovat tehneet esisopimukset Helsingin Kruununhaassa sijaitsevasta Uudenmaan kasarmin rakennuksista ja piha-alueesta.

Kaksi kasarmirakennusta siirtyvät HGR Property Partnersille joulukuussa 2022. Alustavien suunnitelmien niitä muokataan toimitilakäyttöön ja sinne sijoitetaan myös uusi päiväkoti.

”Yhtiömme näkee Uudenmaan kasarmissa loistavan kehityspotentiaalin ja odotamme innolla, että pääsemme viemään suunnitelmiamme eteenpäin yhteistyössä kaupungin kanssa. Tavoitteena on avata korttelia kaupunkilaisille ja tuoda Kruununhakaan lisää palveluita ja työpaikkoja”, toteaa HGR Property Partnersin toimitusjohtaja Mika Alanko.

Piha-alueelle on lisäksi suunnitteilla asuinrakennus Wihanto oy:lle. Kaavamuutoksen jälkeen pysäköintipaikat on tarkoitus siirtää maan alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Kauppahinta uuden asuinrakennuksen osalta riippuu kaavoituksen lopputuloksesta ja on arviolta noin 10 miljoonaa euroa.

” Alueella on kova kysyntä moderneille asunnoille ja tavoitteena on toteuttaa monipuolisesti niin yksiöitä kuin perheasuntojakin. Hankekehityskumppaninamme toimii Aura-rakennus”, kertoo Wihannon toimitusjohtaja Juhani Wihanto.