Oulun maamerkki käy läpi vaativan remontin – materiaalipula uhkasi sulkea kaupungintalon työmaan kuukausiksi

Kaiken kaikkiaan tässä on ollut koko ajan olemassa aineksia täyteen katastrofiin, sanoo Oulun kaupungin rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen kaupungintalon peruskorjaustyömaalla.

Rajusta lausunnosta huolimatta hän ja pääurakoitsija KTC Groupin työpäällikkö Sami Hyvärinen näyttävät kuitenkin suhteellisen tyytyväisiltä huputetun maamerkin vieressä.

”Kaikista haasteista huolimatta nyt on levollinen mieli. Olen täysin luottavainen siihen, että lopputulos on hyvä”, Laitinen jatkaa.

1980-luvun alussa ja uudelleen 2010-luvun alussa peruskorjattu kaupungintalo tyhjeni sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2019. Taloa alettiin käydä läpi huone huoneelta sen selvittämiseksi, missä oireita on ilmennyt ja mitä rakenteet pitävät sisällään.

Laitisen mukaan peruskorjauksen lähtökohta on nyt hyvin erilainen kuin kymmenen vuotta sitten.

”Edellinen peruskorjaus oli rakennuksen museaalisia arvoja ja rakenteita säilyttävä. Silloin toimittiin sen hetkisen tietämyksen mukaisesti ja säilyttävän tarkoituksen pohjalta. Tietoisuus sisäilma-asioista on parantunut, ja toimenpiteet on tehty aivan eri pohjalta. Suhtautuminen peruskorjaukseen on myös eri tasolla kuin aiempina vuosikymmeninä.”

Rakennuksen vauriot ovat niissä rakenteissa, jotka on pyritty säilyttämään aiemmissa peruskorjauksissa. Monet niistä ovat syntyneet aikana ennen kuin rakennukseen tehtiin keskuslämmitys.

”Vaurioiden sijoittuminen on yhdistettävissä ajallisesti rakennuksen alkupuoliskolle, ja vauriopaikat ovat siten erittäin vanhoja”, Laitinen sanoo.

Osa välipohjien palkeista kokonaan poikki

Oli ennalta selvää, että 1880-luvulla seurahuoneeksi rakennetun ja 1920-luvulla kolmikerroksiseksi korotetun arvorakennuksen remontti tulee olemaan hankala. Samoin oli ennalta selvää, että kuten kaikki vanhat rakennukset, kaupungintalokin pitää sisällään yllätyksiä, jotka paljastuvat vasta, kun rakenteita aletaan purkaa.

”Oletuksena oli, että purettavaa on enemmän yläkerroksissa ja urakka helpottuu, mitä alemmas kerroksissa päästään”, Laitinen sanoo.

Työt alkoivat viime vuoden lokakuussa ja rakennusta lähdettiin purkamaan ylhäältä alaspäin kiertäen. Tarvittavien korjausten laajuus alkoi paljastua talvella joulukuun ja helmikuun välillä. Rakenteissa oli runsaasti mikrobi- ja lahovaurioita.

”Käytännössä osa välipohjien palkeista oli kokonaan poikki”, Hyvärinen sanoo.

Rakennuksen vesikatto, yläpohja ja suurin osa välipohjista menevät kokonaan uusiksi. Tämä on vaikuttanut paljon myös siihen, missä järjestyksessä uutta on voitu rakentaa.

”Esimerkiksi talotekniikan runkolinjat jouduttiin siirtämään eri kerrokseen”, Laitinen sanoo.

”Etenee kuin juna”

Kaupungintalon yläosissa uusien rakenteiden rakentamisessa ollaan jo pitkällä. Vesikatto pyritään saamaan valmiiksi ennen talvea, jotta rakennusta suojaava sääsuoja voidaan purkaa pois. Uudistusten yhteydessä rakennuksen kattoprofiili hieman muuttuu ja toisen kerroksen korkeudelta alkavat sisäpihat katetaan lasipyramideilla.

Välipohjien vanhat, paikoilleen jäävät rakenteet on puhdistettu kuivajääpuhalluksella. Välipohjiin asennetaan myös aktiivihiilimatot, joiden tarkoitus on sitoa itseensä mahdollisia vielä rakenteisiin jääneitä epäpuhtauksia.

Työmaalla on parhaillaan töissä 57 työntekijää. Käytännössä työ etenee niin, että purkutyön tekijät kiertävät rakennusta ylhäältä alas. Heidän perässään tulee valmistelevat työt tekevä porukka ja viimeisenä työntekijät, joiden tehtävä on asentaa palkit.

”Tämä etenee kuin juna. Näin pystymme kirimään aikataulua kiinni”, Hyvärinen sanoo.

Hankinnoissa elettiin kädestä suuhun

Samaan aikaan kun vaurioiden laajuus ja sitä kautta myös tarvittavien rakennusmateriaalien määrä alkoi selvitä, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

”Tavaran hinta lähti raketin lailla ylös, ja kaikki ennakoitavuus meni. Ihan normaalia tavaraa, jota aiemmin oli saanut rautakauppojen hyllystä, piti yhtäkkiä etsiä ympäri Eurooppaa”, Hyvärinen sanoo.

Normaalit hankinnat ja kilpailuttaminen olivat yhtäkkiä täysin poissuljettuja vaihtoehtoja. Hyvärisen mukaan tavaran hinta saattoi nousta 20–30 prosenttia viikonlopun aikana, jos sitä edes sai.

Harjateräs ja raudoitustuotteet uhkasivat loppua huhtikuussa, ja samalla niiden hinta nousi rajusti. Välipohjan palkkien materiaali jouduttiin vaihtamaan kesken hankkeen liimapuuksi, koska muuta ei ollut saatavilla.

”Hankinnoissa elettiin kädestä suuhun, ja kauppojen tekemisellä oli kiire. Tarjoukset olivat monesti voimassa vain vuorokauden, toisinaan vain muutamia tunteja”, Hyvärinen sanoo.

Vaarana oli, että työmaa olisi pitänyt laittaa kiinni jopa kuukausiksi, kun ei olisi ollut, mistä rakentaa. Nyt materiaalihankintoja on tehty vuodeksi eteenpäin.

”Suurin onnistuminen on ollut se, että kaikki nämä haasteet on saatu selätettyä. Ne ovat olleet paljon suurempia kuin ne hankaluudet, joita ennalta itse peruskorjauksessa odotimme”, Hyvärinen sanoo.

Suojellun juhlasalin rakenteita pitää vahvistaa

Yksi hankala vaihe on vielä edessä, ja se on rakennuksen keskellä sijaitseva juhlasali. Koristeellinen sali on säilynyt alkuperäisessä 1800-luvun lopun asussaan, ja se on suojeltu.

Saliin on asennettu tärinämittarit, ja siellä on koko ajan ylipaine, jotta tilaan ei pääsisi pölyä. Lämpötilalle on asetettu ylärajat ja alarajat, talvella ilmankosteutta lisättiin, kesällä huoneilmaa kuivattiin.

”Alussa tutkimme salin katon rappauksen tilanteen ja jouduimme ankkuroimaan kahta kohtaa, ettei rappaus tule alas”, Laitinen kertoo.

Ongelmana on kuitenkin se, että salin lattia on vaurioitunut ja osan palkeista päät ovat sielläkin lahoja. Salin lattian reunat joudutaan purkamaan ja korvaamaan uusilla ja myös lattian keskiosan rakenteita joudutaan vahvistamaan.

”Näillä toimenpiteillä pääsemme eroon esimerkiksi siitä rajoitteesta, että valtuustosalissa ei voi olla, jos sen yläpuolella juhlasalissa on tietty määrä ihmisiä”, Laitinen sanoo.