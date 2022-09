Rakennusliike laittaa vähähiilistä betonia kerrostalojen välipohjiin, kantaviin väliseiniin ja hissikuiluun – Päästöt vähenevät

Kirkkonummen Masalaan on lähtenyt rakenteille on kahden asuinkerrostalon naapurusto, johon valmistuu 93 kotia. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. A-energialuokan taloissa on maalämpö. Kiinteistösähköä tuotetaan katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla. Rakennustyömaalla panostetaan jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.

Energiankulutuksen ohella uudisasuinrakennuksessa syntyy päästöjä rakennusmateriaaleista. Betonin osuus rakennusmateriaalien valmistuksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, mutta päästöjä voidaan vähentää vähähiilisen betonin avulla.