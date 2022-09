Rakli kiittelee hallitusta kiinteistöverouudistuksen lykkäyksestä

Valtiovarainministeriön mukaan hallitus on arvioinut, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta asumisen kustannusten noustessa.

”Rakli on ollut huolissaan uudistuksen mittavista negatiivisista vaikutuksista, joita olisi aiheutunut koko yhteiskuntaan kuin yksittäisille kiinteistönomistajille. Olemme viestineet näistä huolistamme laajalti, kun uudistusta on viety eteenpäin. Ratkaisu siirtämisestä on täysin oikea. Veron vaikutuksia on pystyttävä aidosti arvioimaan ennen kuin näin suurta uudistusta tuodaan käytäntöön”, Raklin johtaja Miika Kotaniemi kertoo.

Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena oli uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja.

