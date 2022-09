Suunnittelutoimistot hakevat vauhtia ulkomailta – ”Ainoa tapa kasvaa markkinoita nopeammin on yrityskaupat”

Suunnittelutoimistot tähtäävät nyt uusille markkinoille ulkomaille ihan tosissaan. Kansainvälistyminen on tähän asti näkynyt enemmän niin, että isoja toimijoita on saapunut Suomeen, mutta nyt halutaan virta kääntää toiseen suuntaan, ja ensimmäisenä huomio kohdistuu lähinaapuriin.

Myös kasvutavoitteet ovat kovat, eikä niissä nöyristellä yhtään. Ottaen huomioon vallitseva maailmantilanne näkemykset ovatkin poikkeuksetta varsin optimistisia. Viime aikojen kurimukset olisivat saattaneet vaikuttaa toimialaan rumasti, mutta ainakaan toistaiseksi niin ei ole käynyt, päinvastoin.

Vahvasti talotekniikan segmenttiin painottuva asiantuntijakonserni Granlund aikoo ottaa isoja harppauksia. Konserni laajentaa palvelu- ja osaamistarjontaansa, mutta myös maantieteellisesti se aikoo haastaa kovimmat kilpailijansa näiden kotimarkkinoilla.

Henkilöstönsä omistama yritys on tehnyt erinomaista tulosta ja samalla kasvanut kohtuullisen hyvää vauhtia. Granlundilla onkin hyvä valmius kansainvälisiin investointeihin, ja viime tammikuussa se teki ensimmäisen yrityskauppansa Tukholmassa. Tavoitteena on kuitenkin niin sanottu ”iso kala”, jotta Granlund pystyisi paremmin haastamaan isot kilpailijansa Swecon ja Rambollin niiden kotimarkkinoilla.

Yrityskaupoilla haetaan kasvua

”Ainoa tapa kasvaa markkinoita nopeammin on yrityskaupat. Ensimmäistä kertaa olemme valmiita investoimaan kansainvälisiin yrityskauppoihin”, konsernijohtaja Pekka Metsi sanoo ja viittaa tällä muihin Pohjoismaihin, jonne Granlund hakee tukevaa jalansijaa.

Kansainvälistymisellä on hyvä mahdollisuus laajentaa osaamista ja tehdä yhä parempia projekteja, kun asiantuntijaosaamista ja parhaita käytäntöjä jaetaan yli maiden rajojen. Sitowiselläkin on ollut jo useamman vuoden toimintaa Ruotsissa tytäryhtiöidensä kautta. Tänä vuonna aloitettiin brändin lanseeraaminen ja tytäryhtiöiden integroiminen osaksi Sitowiseä.

”Tämä työ jatkuu vielä pitkään, minkä lisäksi Ruotsissa meillä on paljon kasvun mahdollisuuksia. Olemme siellä tällä hetkellä pieni peluri, mutta tarkoituksemme on kasvaa niin orgaanisesti kuin yritysostoilla myös tulevaisuudessa. Ruotsin lisäksi pidämme toki silmät auki muissakin Pohjoismaissa”, Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa kertoo.

”Näemme mahdollisuuksia osaamisen jakamisessa esimerkiksi Suomen ja Ruotsin rajojen yli. Asiantuntijamme ovat hyvin innokkaita yhteistyöhankkeille, ja on vahvasti nähtävissä, että osaamista on mahdollista hyödyntää myös monikansallisissa tiimeissä.”

Sitowisen yrityskauppastrategiassa tarkastellaan markkinoita ja yrityskauppamahdollisuuksia laajasti. Haasmaa ei kuitenkaan halua spekuloida mahdollisilla suunnitelmilla.

”Meillä on erittäin tarkkaan harkittu prosessi yrityskaupoille, jotta voimme varmistaa niiden onnistumisen. Katsomme laajenemismahdollisuuksia näiden kriteereiden kautta ja teemme harkittuja päätöksiä siitä, millä markkinoilla Sitowisellä on parhaat mahdollisuudet kasvaa.”

A-Insinöörit on tehnyt puolessatoista vuodessa kymmenen yrityskauppaa. Vuoden loppuun mennessä niitä luvataan vielä lisää, joten vuosivauhtina näyttäisi olevan 5–6 transaktiota.

Kasvutavoitteissa yritys tähyää myös ulkomaille. Laajentumissuuntina tutkitaan esimerkiksi Puolaa, Slovakiaa ja Tšekkiä.

”Sairaalasuunnittelu on meidän fokuksessamme, kun kumppanuuksia ja ostettavaa etsitään ulkomailta”, A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen kertoo.

Ulkomaat ja uusi teknologia kasvun vipuvarsina

Onko Suomi sitten liian pieni maa kasvaa, vai mikä on voimakkain ajuri pyrkiä ulkomaille?

”En kutsuisi Suomea liian pieneksi vaan näen, että Suomi on meille vahva markkina, jossa on edelleen mahdollisuuksia kasvaa. Erityisesti näemme kotimaassa mahdollisuuksia digitaaliset ratkaisut -liiketoimintamme kehittämisessä”, Haasmaa korostaa.

”Rakennetun ympäristön datan mahdollisuudet sekä digitalisaation tuomat välineet esimerkiksi tehokkuuden kasvattamiseen ovat mahdollisuus, joka tulee vaikuttamaan voimakkaasti ja jossa näemme todella paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.”

Vielä keväällä suunnittelutoimistojen näkymät olivat varsin hyvät. Toki Ukrainan sodan jatkuminen ja markkinoita koskeva yleinen epävarmuus on vaivannut alaa koko vuoden, mutta teknisen suunnittelun markkina on osoittanut vakautensa muutostilanteissa ja suorat vaikutukset esimerkiksi Sitowiseen ovat pysyneet toistaiseksi rajallisina.

”Tilauskantamme on kasvanut merkittävästi viimeisen puolentoista vuoden aikana, ja se on edelleenkin vahva. Sen myötä olemme lähteneet syksyyn luottavaisin mielin”, Haasmaa kertoo.

Myös Metsi sanoo suhtautuvansa positiivisesti seuraavien 1,5 vuoden kehitykseen. Granlundin tavoitteena on edelleen vuotuinen 15 prosentin kasvu 15 prosentin käyttökatteella.

”Vuonna 2025 liikevaihtomme yltää 200 miljoonaan euroon ja palveluksessamme on 1750 henkeä.”

Sodan aattona helmikuussa julkistetuista tavoitteista ei aiota tinkiä, vaikka alkuun tilanne huolestuttikin. Suunnittelun ohella Granlundin kasvun taustalla ovat energiatehokkuushankkeet, datakeskukset, korjausrakentaminen ja ennen kaikkea yrityskaupat. Niitä Granlund on tehnyt vuodesta 2010 lähtien 36 kappaletta, ja samalla tiellä on tarkoitus jatkaa.

”Totta kai näemme, että Ukrainan sodan tuoma epävarmuus markkinoilla, materiaalien saatavuusongelmat, energian saatavuuden haasteet ja inflaatiopaineet voivat vaikuttaa asiakkaidemme lyhyen aikavälin päätöksentekoon”, Haasmaa toteaa.

Vuoden toisella neljänneksellä Sitowisen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja orgaaninen kasvukin oli neljä prosenttia. Kasvua tukivat erityisesti onnistuneet yritysostot, sillä ostettujen yritysten liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti myös ostojen jälkeen.

”Sinällään kasvu ei ole Sitowiselle poikkeuksellista, sillä meillä on tavoitteena kasvaa sekä orgaanisesti että harkittujen yritysostojen kautta. Nämä molemmat tavoitteet ovat toteutuneet kevään aikana suunnitellusti”, Haasmaa kertoo.

Keinänen on kollegoidensa lailla luottavainen tulevaisuuden suhteen, ja A-Insinöörit aikookin jatkaa kovaa kasvutahtiaan pääomasijoittajan tuella. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna uudet liiketoiminnot mukaan lukien 106 miljoonaa euroa, ja yhtiö tavoittelee yhtä lailla 200 miljoonan liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä.

Metsi näkee uusia liiketoimintamahdollisuuksia ohjelmistoissa, tekoälyssä ja tekoälypohjaisissa energiakartoituksissa sekä uusissa energiaratkaisuissa, kuten vetyteknologiassa. Lisää roolia haetaan kiinteistöjen ylläpidossa sekä energian, vastuullisuuden ja teknisten palvelujen johtamisessa.

”Haemme myös uusia toteutusmalleja talotekniikkaan.”

Granlund on vahva myös perinteisemmillä alueilla, kuten sairaalasuunnittelussa. Siellä on käynnistymässä isoja hankkeita, ja segmentin merkitys Granlundille on noin 20 prosenttia sen liiketoiminnasta. ”Meillä on silti tiukka fokus talotekniikassa, ja se muodostaakin 70 prosenttia bisneksestämme.”