Kouvolan Asuntokeskukselle uhkasakko – jatkoi kiinteistönvälitystä kiellosta huolimatta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tuominnut Kouvolan Asuntokeskus Ky:lle 5000 euron uhkasakon, koska se on harjoittanut välitystoimintaa ilman rekisteröintiä. Yhtiö on ollut aikaisemmin välitysliikerekisterissä, mutta poistettu sieltä helmikuussa 2021, koska välitysliike ei täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä.

Tämän jälkeen aluehallintovirasto kielsi yhtiötä harjoittamasta välitystoimintaa.