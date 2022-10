Lehto ja eQ Asuntorahasto kimppaan – kerrostalot Espoon Nihtisiltaan ja Helsinkiin Ruskeasuolle

Lehto ja eQ:n Asuntorahasto ovat sopineet kahden asuinkerrostalon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle.

Espoon Nihtisiltaan rakentuu 8-kerroksinen talo, jossa on kohteen valmistuessa yhteensä 70 asuntoa. Helsingin Ruskeasuolle puolestaan rakentuu kahdeksaan kerrokseen yhteensä 64 asuntoa.

Nihtisillan kohde valmistuu vuoden 2023 lopulla ja Ruskeasuon kohde vuoden 2024 alkupuoliskon aikana.

”Näissä kohteissa kiinnostavaa on muun muassa teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen, sillä kerrostalojen kylpyhuone-keittiömoduulit taloihin valmistetaan Lehdon kotimaisilla tehtailla. Ruskeasuon kohde lukeutuu A-energialuokkaan, johon tähtäämme jatkossa kaikissa asuinkohteissaan”, toteaa Lehdon myyntijohtaja Mikko Jalava.

eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimat kaksi asuntorahastoa sijoittavat vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Ensimmäinen kesällä 2020 perustettu asuntorahasto on suljettu ja sen kaikki tulevat kohteet on kiinnitetty, helmikuussa 2022 perustetun eQ Asunnot II:n varainkeruu ja sijoitustoiminta on parhaillaan käynnissä.