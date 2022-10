Triplan lattialaattakorjaus on ohi – ”Maakostea betoni pääsi kuivumaan”

Helsingin Pasilan Triplan kauppakeskuksen uusin rakennusvirhe on saatu korjattua.

"Lattialaattojen osalta kyse on takuukorjauksesta, joka johtuu valitettavasta asennusvirheestä, jossa maakostea betoni on päässyt kuivumaan graniittilaattojen asennuksen aikana. Kyse on noin 300 neliön kokoisesta alueesta, jota on nyt korjattu ja laattoja asennettu uudelleen", sanoo business partner Kristina Broman YIT:ltä.