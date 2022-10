Vallilan Ensikoti palautetaan 1940-luvun asuunsa – 1960-luvun asuinkerrostalo vaihtuu uuteen

Vallilan Ensikoti on ollut tuhansien lasten ensimmäinen koti. Se säilyy korjaustöiden jälkeenkin alkuperäisessä tarkoituksessaan, yksinäisten naisten ja heidän lastensa turvatalona, jollaiseksi Miina Sillanpää ja Arvo Ylppö sen aikoinaan ideoivat. Constille hanke on ensimmäinen, jossa se on sekä korjaajana että uudistalonrakentajana.