Consti sai ensimmäisen uudisrakennushankkeensa – ”Meidän on tarkoitus olla varteenotettava vaihtoehto myös asiakkaiden uudishankkeisiin”

Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa, ja rakennusten kokonaislaajuus on yhteensä noin 15000 bruttoneliömetriä. Tilaaja on KOy Ilmalanrinne 1, jonka taustalla on ulkomainen sijoitusyhtiö. Rakennuttamisesta vastaa Sweco PM.

Rakennukset nousevat Ilmalanrinteeksi kutsutulle alueelle, jossa sijaitsee jo ennestään kolme toimistotaloa. Ne säilyvät käytössä koko rakentamisen ajan. Kaksi uutta toimistotaloa rakennetaan olemassa olevan parkkihallin päälle. Hankkeelle haetaan kultatason Leed-luokitusta.

Constin urakkaan sisältyy päätoteuttajan ja työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennuskohteen toteutussuunnittelun ohjaus tietomallintamalla. Projektinjohtomallilla toteutettavan uudishankkeen rakentaminen alkaa elo-syyskuussa, ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2023 alussa.

Consti kertoi helmikuussa uudesta strategiastaan, jonka yhtenä osa-alueena on myös uudisrakentaminen. Yhtiö ilmoitti tuolloin tavoitteenaan olevan, että uudisrakentamisen osuus liikevaihdosta olisi 10–15 prosenttia vuonna 2023.

Toimialajohtaja Jukka Kylliön mukaan yhtiö on aiemminkin tehnyt uudisrakentamista vähäisissä määrin, kun se on liittynyt johonkin peruskorjauskohteeseen, mutta nyt julkistettu hanke on yhtiölle ensimmäinen varsinainen uudiskohde.

”On mahdollista, että muitakin tämäntyyppisiä uudiskohteita tulee ilmi lähiaikoina tai kuluvan vuoden aikana”, Kylliö kertoo Rakennuslehdelle.

”Constin on tarkoitus profiloitua edelleen ensisijaisesti korjausrakentajaksi. Uudisrakentamisesta ei varmaankaan ole tarkoitus tehdä pääliiketoimintaa, mutta olemme kuitenkin pörssiyhtiö, niin kyllä meidän on tarkoitus olla ihan varteenotettava vaihtoehto myös asiakkaiden uudishankkeisiin”, Kylliö sanoo.

Kylliön mukaan organisaatio on vahvistunut kuluvan vuoden aikana uudisrakentamisen ”kovan luokan osaajilla”. Hän tuli itse Constille helmikuun alussa Skanskalta, jossa hän vastasi pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta. Kylliö on ollut rakentamassa muun muassa kauppakeskus Isoa Omenaa Espoon Matinkylään, kauppakeskus Goodmania Hämeenlinnaan ja Nordean nykyistä pääkonttoria Helsinkiin. Alue- ja asiakkuusjohtaja Yianni Charalambous on myös ollut rakentamassa Isoa Omenaa sekä kemikaaliviraston rakennusta Helsingin Telakkarantaan. Lisäksi yhtiö on pestannut uudisrakentamisen osaajia myös esimerkiksi mallinnukseen.