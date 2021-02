Kannattavuuttaan parantanut Consti lähtee uudisrakentamiseen

Toimitusjohtaja Esa Korkeela sanoo, että Consti lähtee maltillisesti uudisrakentamiseen uuden strategiansa myötä. Siinä lähdetään asiakkaiden paremmasta palvelusta. Uudisrakentamisella vastataan tärkeiden asiakkaiden tarpeisiin erityisesti pääkaupunkiseudulla ja joillakin valikoiduilla alueilla. Tavoitteena on, että uudisrakentamisen osuus olisi 10-15 prosenttia vuonna 2023.

Korjaamiseen liittyy Korkeelan mukaan usein lisä- ja täydennysrakentamista, missä Constikin haluaa olla mukana. Constin käänteen onnistuminen ja parantunut tuloskehitys antavat tähän mahdollisuuksia.

Constin liikevaihto laski viime vuona 12,8 prosenttia ja oli 274 miljoonaa euroa. Liiketulos parani ja oli 8,2 (4,6) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti kasvoi 3,0 prosenttiin liikevaihtosta (1,5 %)-

Tulos yli kaksinkertaistui ja oli 5, 7 miljoonaa euroa (2,7). Vapaa kassavirta kasvoi selvästi ja oli 18,3 (4,0) milj. euroa.

Tilauskanta laski 4,3 prosentilla ja oli 177,9 miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto ja liiketulos pysyivät vertailuvuoden 2019 tasolla. Liikevaihto oli 78,1 miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 3,8 prosenttia.

Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2021:

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2021 liiketulos on 7-11 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri.

Vaikka markkinatutkimuslaitokset odottavat korjausrakentamisen kasvavan vuonna 2021, pandemian uudet aallot ja sulkutoimet ovat kuitenkin mahdollisia. Koronakriisin merkittävimmät lyhyen aikavälin epävarmuudet liittyvät yhtäältä käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiin sekä toisaalta lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin luo edelleen epävarmuutta joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden mahdollinen siirtyminen eteenpäin sekä päätöksenteon lykkääntyminen.

Constin strategiapäivitys kaudelle 2021-2023 käynnistettiin vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä. Strategian mukaisia numeerisia tavoitteita ovat markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu, liikevoittomarginaali yli 5 prosentin, kassavirtasuhde yli 90 prosenttia, nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5 kertainen. Lisäksi tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Analyytikot yllättyivät tuloksesta

Inderes yllättyi Constin tuloksesta postiviivisesti.

”Consti raportoi perjantaina aamulla selkeästi odotuksiamme paremman Q4-tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli vertailukauden tasolla ylittäen ennusteemme ja tulos myös nousi vertailukaudesta vastoin odotuksiamme.

Koko vuoden vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinkoehdotus nousi myös selvästi vertailukaudesta ylittäen ennusteet. Tuloskäänne näyttäisi siis jatkuvan sangen vahvasti.

Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,40 euroa per osake, mikä tarkoittaa noin 3,6 %:n osinkotuottoa torstaisella päätöskurssilla.

Liikevaihdon tasoon vaikutti Julkinen-toimialan kasvanut liikevaihto ja vahva tilauskanta sekä pääkaupunkiseudun Talotekniikka-toimialan volyymien nousu.

Varovainen ohjeistus ja epävarmuudet hieman latistivat muuten hyvän raportin antia.”

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti

”Tilikauden liiketuloksemme parani kvartaaleittain loppuvuotta kohden ja oli selkeästi vertailukautta parempi. Kaikki toimialamme tekivät voitollisen tuloksen tilikaudelta 2020. Suorituskykyämme tukivat edellisvuonna toteutettu organisaatiouudistus ja käänneohjelma sekä liiketoiminnan kustannusten joustavuus volyymimuutoksiin nähden.

Parantuneen kannattavuuden sekä vapautuneen käyttöpääoman ansiosta katsauskauden kassavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen nähden. Positiivisen kannattavuus- ja kassavirtakehityksen myötä myös tase- ja likviditeettiasemamme jatkoivat vahvistumistaan.

Koronaviruspandemian (COVID-19) kasvattama epävarmuus heijastui vuonna 2020 sekä liikevaihdon että saatujen tilausten kehitykseen. Koronakriisin seurauksena osa suunnitelluista korjaushankkeista siirtyi eteenpäin. Taloyhtiömarkkinassa hankkeiden siirtymiseen vaikutti päätöksenteon lykkääntyminen. Toimitilojen korjaus- ja muutostöissä kysyntä heikentyi erityisesti toimialoilla, jotka ovat kärsineet koronasta eniten. Toimintaympäristön kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta projektimme etenivät pääosin suunnitellusti ja saimme varmistettua niiden häiriöttömän toteutuksen tilikauden aikana.

Katsauskauden lopulla käynnistimme työn strategiamme uudistamiseksi. Uusi strategiamme vuosille 2021-2023 perustuu asiakaslähtöisen organisaatiorakenteemme täyden potentiaalin hyödyntämiseen. Toimialakohtaisesti laadittu strategiamme painottaa houkuttelevien kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä nykyisissä liiketoiminnoissamme sekä asiakkaillemme luotavan arvon laajentamista. Vastataksemme kokonaisvaltaisemmin asiakkaidemme tarpeisiin tulemme jatkossa tarjoamaan valikoidusti myös uudisrakentamisen palveluita.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta rakentamisen ja talotekniikan lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Vuonna 2021 tulemme keskittymään liiketoimintamme suorituskyvyn varmistamiseen sekä uuden strategiamme toteutukseen. Näkyvyys tilikaudelle 2021 on rajallinen, mutta pyrimme jatkamaan vakaata tuloksentekoa myös vuoden 2021 aikana.”

Korjausrakentamisen markkina kasvaa

Constin tilinpäätöksessä arvioitiin korjausrakentamisen markkinoiden kehitystä vakaaksi, vaikka viime vuonna koronan vuoksi kasvu jäikin pitkän aikavälin trendistä.

Ammattimaisen korjausrakentamisen arvo vuonna 2020 oli lähes 14 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus oli 8,0 miljardia. Markkina kasvoi 0,5 prosenttia. Valtaosa korjausrakentamisesta kohdistuu kerros- ja rivitaloihin.

Rakennusteollisuus RT:n ja Euroconstructin ennusteen mukaan korjausrakentamisen markkinan arvioidaan kasvavan noin prosentin vuonna 2021. Eurocontruct arvioi korjausrakentamisen vuosittaisen kasvun pysyvän noin 1,5 prosentissa vuosina 2022 ja 2023.

Korona siirsi taloyhtiöiden päätöksentekoa ja koronapandemia vaikutti enemmän korjausrakentamiseen kuin uudisrakentamiseen, sillä osa erityisesti isoista taloyhtiöistä siirsi korjaushankkeiden päätöksentekoa.

Myös toimitilojen korjauskysynnän arvioidaan heikentyneen koronan vuoksi, ja epävarmuus tilatarpeiden muutoksista heikentää liike- ja toimitilojen korjaustarpeiden ennustettavuutta myös pandemian jälkeen. Muiden tilojen korjausrakentamisen odotetaan palaavan kasvu-uralle jo vuonna 2021.

Työmailla pandemiarajoitukset ovat jonkin verran vaikeuttaneet ulkomaisen työvoiman liikkuvuutta ja lisänneet tarvetta toimenpiteille, joilla varmistetaan sekä henkilöstön että tilojen käyttäjien turvallisuus. Tilojen käyttäjien turvallisuus korostuu korjausrakentamisessa, jossa tilat ovat usein remontin ajan ainakin osittain asiakkaan käytössä.

Julkisivukorjausten tarve kasvaa. Korjaustarvetta kasvattaa Suomessa ensisijaisesti rakennuskannan ikä. Asuinrakentaminen oli kiivaimmillaan 1970-luvulla, ja tuon ajan rakennusten talotekniikka, julkisivut ja rakenteet vaativat nyt perusteellisia korjauksia. Kun tarkastellaan huoneistoalaan suhteutettua korjausten arvoa, 1960-luvulla rakennettuja taloyhtiöitä on kuitenkin korjattu tähän asti eniten. Ne ovat selkeästi suurin ryhmä erityisesti talotekniikkakorjauksissa.

Nopeimmin korjausrakentamisessa ovat lisääntyneet talotekniikkakorjaukset, kuten käyttövesi- ja viemärikorjaukset, lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja sähkösaneeraukset. Niiden osuus on ollut viime vuosina lähes puolet kaikista taloyhtiöiden korjauksista. Talotekniikkakorjauksista noin 70 prosenttia on putkiremontteja.

Toiseksi suurin korjauskohde on ulkopinnat ja rakenteet, joiden osuus on lähes 40 prosenttia. Taloudellisista syistä julkisivukorjauksia on jouduttu monissa asunto-osakeyhtiöissä siirtämään putkiremontin tieltä. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan kerrostaloyhtiöissä on nyt meneillään lähes saman verran sekä julkisivu- että vesi- ja viemärikorjauksia, ja barometrin mukaan lähivuosien korjaustarve painottuu yhä vahvemmin julkisivuihin.

Korjausrakentamisesta noin viidennes on ylläpito- ja huoltokorjauksia.

Korjausrakentamisen tarvetta ylläpitää lisäksi liike- ja toimistorakentamisen korjaustarpeiden kasvu. Liike- ja toimistorakentaminen oli Suomessa erityisen vilkasta 1980-luvulla ja myös 1990- ja 2000-luvun alkuvuosina suhteellisesti vilkkaampaa kuin asuinrakentaminen. Tuon ajan kiinteistöt eivät useinkaan vastaa tämän ajan tarpeita, minkä lisäksi koronapandemian kiihdyttämä etätyön ja verkkokaupan kasvu asettavat uusia haasteita tilojen tehokkaalle käytölle.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää rakennuksilta muun muassa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaista parempaa energiatehokkuutta, jota edistetään muun muassa talotekniikalla ja julkisivukorjauksilla. Ilmastonmuutoksen tuomiin säävaihteluihin sopeutuminen puolestaan edellyttää erityisesti julkisivujen huolellista kunnossapitoa.