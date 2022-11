Betolar sai uuden toimitusjohtajan

Riku Kytömäki on aloittanut marraskuun alusta Betolarin uutena toimitusjohtajana.

Hän siirtyi Betolarille Exel Compositesin toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän vastasi yrityksen johtamisesta lähes yhdeksän vuoden ajan. Ennen sitä hän on työskennellyt useissa eri kansainvälisissä johtotehtävissä ABB:llä.

Kytömäki on mukana usean eri kansainvälisen yrityksen ja organisaation hallituksissa, kuten Teknikum Groupissa. Hänellä on kansainvälisen johtamisen kokemus erityisesti Aasian markkinoilta, joille Betolar on laajentunut viime vuosien aikana.

Kytömäki sanoo odottavansa innolla pääsyä työskentelemään Betolarin tiimin kanssa ja toteuttamaan uudistettua strategiaa yhdessä.

”Betolar on erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa juuri nyt ja tässä hienossa suomalaisessa innovaatiossa Geoprimessa on paljon potentiaalia vähähiilisen rakentamisen edistämisessä maailmanlaajuisesti”, Kytömäki kertoo.

Betolarin tiedotti toukokuussa, että yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja Matti Löppönen ovat yhdessä sopineet, että Löppönen jättää toimitusjohtajan tehtävänsä yhtiössä.

Lue lisää: Piskuinen Betolar nappaa toimitusjohtajan pitkälti yli 100 miljoonan euron liikevaihdon firmalta

Betolar oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi