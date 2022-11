Energiaa säästävä ratkaisu palkittiin

Constin monienergiajärjestelmä Consti Optimi palkittiin Vuoden energiaratkaisu –kilpailun voittajana keskiviikkona 9.11.2022 Rakennusten energiaseminaarissa.

Consti Optimi on monienergiajärjestelmä, joka hallitsee rakennuksen energiataloutta ja sisäolosuhteita. Se on kehitetty ja kohdennettu erityisesti kaupunki- ja esikaupunkialueille, joissa on erityistä tarvetta tehokkaille tuotteistetuille energiansäästöratkaisuille.