KAS kodeilta vuokra-asuntoja Hausjärvelle – puiset rivitalot muuttovalmiita keväällä 2023

KAS kodit rakennuttaa Hausjärven Oittiin puurakenteisia vuokra-asuntoja. Rivitalojen rakentaminen alkaa marraskuussa ja 20 uutta kotia valmistuu huhtikuussa 2023.

Tontille rakennetaan kolme rivitaloa, joihin tulee yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Jokaiseen asuntoon kuuluu terassi ja pieni oma takapiha. Pihalla on myös leikki- ja oleskelualueet sekä erillinen talousrakennus. Autopaikkoja varataan yksi jokaiselle asunnolle.

”Olemme ottaneet käyttöön hiilijalanjälkeä alentavan puurakentamisen konseptin. Lähtökohtaisesti rakennutamme perinteisiä kerrostalokohteita Helsingin seudun kasvukeskuksiin, mutta pienemmillä paikkakunnilla puurivitalot tai -luhtitalot sekä pienemmät puukerrostalot ovat toimiva ratkaisu vuokramarkkinoilla,” toteaa KAS asuntojen toimitusjohtaja Jarmo Kuosa.

KAS asunnot on valtakunnallinen, vakavarainen, luotettava ja yleishyödyllinen vuokra-asuntoyhtiö, jolla on lähes 9000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa 39 paikkakunnalla. Vuokra-asunnoista suurin osa on ARA-rahoitteisia.