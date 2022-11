”Siinä, mitä nuorena insinööriopiskelijana Suomessa ja Ruotsissa pääsee tekemään, on iso ero” – Länsinaapuri on hyvä paikka kasvaa alan ammattilaiseksi

Kun GRK vuonna 2013 palkkasi vuotta aiemmin insinööriopintonsa aloittaneen Ludvig Hahnssonin, ajatus oli heti kättelyssä, että hän sijoittuu GRK:n hiljattain Ruotsiin perustamaan Infrapolariin.

”Lopulta meni viisi ja puoli vuotta ennen kuin tarjous tuli pöydälle. Ruotsissa tarvittiin kaksikielistä henkilökuntaa”, Hahnsson kertoo.

Nykyisin Infrapolar on nimeltään GRK Infra ab, ja Karjaalta kotoisin oleva Hahnsson toimii siellä työmaainsinöörinä. Tällä hetkellä hän työskentelee Uumajan kehätien viimeisen vaiheen, Västra Länkenin, siltaurakan parissa.

”Uusi ohikulkutie ohjaa suurimman osan liikenteestä kulkemaan keskustan ohi. Västra Länken koostuu kolmesta urakasta, jossa meillä on 500-metrinen liittopalkkisilta joen yli ja kaksi pienempää siltaa”, hän kertoo.

Rakentaminen on aina kiinnostanut

Rakentaminen on aina ollut lähellä Hahnssonin sydäntä. Hän kartutti siitä kokemusta jo nuorena kotona, mökillä ja kesätöissä omakotitalotyömaalla. Lukion jälkeen hän hakeutui Vaasaan Novia-ammattikorkeakouluun opiskelemaan infrarakentamista.

”En oikeastaan tiennyt, mitä se on, joten päätin kokeilla sitä”, hän kertoo.

Ensimmäisenä kesänä Hahnsson meni kesätöihin GRK:lle ja jäi sille tielle. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hän luki itsensä vielä diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistossa.

Saman, vuosia jatkuneen kiinnostuksen rakentamista kohtaan jakaa myös Pietarsaaresta lähtöisin oleva Axel Nyfors. Hän lähti lukion jälkeen konekuskiksi ja työskenteli pienemmillä urakoitsijoilla. Vuonna 2015 hän hakeutui myös Novia-ammattikorkeakouluun infrarakentamisen opintoihin.

Valmistuttuaan hän päätti lähteä opiskelemaan maa- ja ympäristöoikeuden maisterintutkintoa Ruotsiin ja työllistyi GRK:lle, jossa hän toimii nykyisin työmaapäällikkönä.

”Ajatus Ruotsiin lähdöstä oli kytenyt pitkään, koska varsinkin Pohjois-Ruotsissa tapahtuu rakentamisessa paljon. Ajoitus lähdölle sattui olemaan oikea”, hän sanoo.

Ruotsi investoi isosti

Nyfors työskentelee parhaillaan paikallistie 562:n hankkeessa Sundsvallin alueella. Sundsvallin ja Njurundan välinen noin 17 kilometriä pitkä vanha Eurooppatie rakennetaan uudelleen paikallistieksi uuden Eurooppatien valmistumisen myötä.

”Se on hyvin monipuolinen ja haastava hanke, jossa rakennetaan tietä, siltoja, vesijohtoja ja jopa junarataa samalla, kun alueelta pitää poistaa paljon pilaantunutta maa-ainesta”, Nyfors kertoo.

GRK toimii Ruotsissa vain pohjoisessa, ja Porin ja Vaasan puolivälin korkeudella oleva Sundsvall on sen eteläisin kohde. Tämän linjan pohjoispuolella riittää paljon rakennettavaa myös tulevaisuudessa.

”Esimerkiksi Norrbottnia-rata, Sundsvallin kaksoisraide ja muut infra- sekä teollisuuden hankkeet. Täällä on hyviä projekteja tulossa”, Nyfors sanoo.

Ruotsi aikoo tulevina vuosina investoida voimakkaasti liikenneinfraan. Suurin yksittäinen projekti puolestaan on Kiirunan kaupungin vuosikausia kestänyt ja yhä jatkuva muutto kaivoksen laajennuksen tieltä.

Työ on hyvin samanlaista

Suomen ja Ruotsin rakentamista koskevissa vaatimuksissa on pieniä eroja, mutta loppupeleissä työ Pohjanlahden eri puolilla on hyvin samanlaista. Suurimmat eroavaisuudet liittyvät Hahnssonin ja Nyforsin mukaan viestintään ja tapakulttuuriin.

”Suomessa ollaan ehkä vähän rohkeampia menemään suoraan asiaan, kun taas ruotsalaisia pitää vähän lämmitellä. Ruotsissa diskuteerataan ja varmistetaan, että kaikilla on konsensus siitä, mitä ollaan tekemässä”, Hahnsson sanoo.

Hänen mielestään se ei ole huono asia, mutta voi vaatia suomalaisilta totuttelemista.

”Oikeastaanhan se on vain hyvä, että asioita käsitellään ja varmistetaan, että kaikki menee taiteen sääntöjen mukaan”, Nyfors jatkaa.

Ruotsissa tekeminen on myös tiimimäisempää ja hierarkiat matalampia.

”Täällä tekeminen nähdään enemmän tiimityönä. Työntekijä ja työnjohtaja työskentelevät yhdessä, ja pedagoginen osaaminen painottuu. Kommunikaatio on todella tärkeää koko ketjussa maanrakentajasta tilaajalle asti”, Nyfors sanoo.

”En tiedä, tekeekö tämä varsinaisesti työstä vaikeampaa, mutta siihen pitää vain sopeutua. Sopeutuminen tekee elämästä helpompaa ja viestinnästä sekä työnteosta tehokkaampaa”, Hahnsson lisää.

Sopeutuminen on avain pärjäämiseen

Juuri sopeutuminen on Hahnssonin ja Nyforsin mukaan avain siihen, että suomalainen pärjää rakennusalalla Ruotsissa. Molemmat ovat sitä mieltä, että Ruotsi on nuorelle insinöörille hyvä paikka kasvaa ja oppia, koska vastuuta annetaan ihan eri tavalla kuin Suomessa.

”Siinä, mitä nuorena insinööriopiskelijana Suomessa ja Ruotsissa pääsee tekemään, on iso ero. Alku on usein haastava, mutta ei ole vaarallista, jos ei heti osaa kaikkea. Täällä on mahdollista päästä pitkälle, jos vain uskaltaa kiivetä kynnyksen yli”, Hahnsson sanoo.

Ludvig HahnssonAxel Nyfors 31-vuotias

työmaainsinööri GRK:lla.

Valmistunut

insinööriksi Novia-ammattikorkeakoulusta ja diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta.

Työskennellyt

GRK:lla vuodesta 2013 lähtien ensin Suomessa ja myöhemmin Ruotsissa.

29-vuotias

työmaapäällikkö GRK:lla.

Valmistunut

insinööriksi Novia-ammattikorkeakoulusta ja maisteriksi maa- ja ympäristöoikeuden koulutusohjelmasta Uumajan yliopistosta.

Työskennellyt

GRK:lla Ruotsissa vuodesta 2019.

Sekä Hahnsson että Nyfors ovat kaksikielisiä. Trafikverketin (Ruotsin vastine Väylävirastolle) urakoissa joissain tehtävissä on kielitaitovaatimus, mutta ei kaikissa.

”Olemme esimerkiksi poimineet Suomesta hyviä työnjohtajia, jotka eivät ole osanneet lainkaan ruotsia. Sen oppii kyllä”, Hahnsson sanoo.

Kumpikin myöntää, että kielitaidosta on ollut selkeä etu. Hahnsson kertoo, että on monesti toiminut tulkkina Suomesta ja Ruotsista tulevien aliurakoitsijoiden välillä, jotka eivät puhu samaa kieltä. Kokonaan oman mausteensa tuo Pohjois-Ruotsissa puhuttava meänkieli, joka on sekoitus suomea ja ruotsia.

Tulevaisuus on Ruotsissa

Kaksikosta kumpikin viihtyy hyvin Ruotsissa. Nyfors on silti hieman epävarma siitä, kummassa maassa haluaisi tulevaisuudessa asua.

”Se on vaikea kysymys, mutta juuri nyt näyttäisi, että Ruotsi. Isojen infraprojektien lisäksi täällä on paljon teollisuuden isoja projekteja tulossa. Näen tällä hetkellä parempia uramahdollisuuksia täällä”, hän sanoo.

Hahnssonin vastaus on sama, mutta varmempi.

”Ruotsin tilanne on hyvä. Täällä on varattu valtavia määrärahoja infraprojekteihin, ja lisäksi on mukava olla osa yritystä, joka kasvaa nopeasti. Meillä on hyvä draivi.”