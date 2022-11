”Työteho kaksinkertaistuu” – Uusi toimintamalli tekee tuloaan rakennusprojekteihin

Rakennusalalla vaikuttava lean-ajattelu on tuonut projekteihin uusia, usein eksoottisesti nimettyjä menetelmiä, kuten last planner, big room, integrointi ja A3. Yksi kansainvälisesti rakennusalallakin paljon käytetty menetelmä on scrum, mutta Suomessa se on vielä suhteellisen tuntematon.

Scrumin sanansaattajiin kuuluu Felipe Engineer-Manriguez, joka piti New Orleansin Lean Construction -konferenssissa lokakuussa aiheesta koulutusta. Hän toimii rakennusyhtiö Boldtilla, minkä lisäksi hänellä on oma konsulttiyhtiö ja hän on myös aktiivi Yhdysvaltojen lean-yhteisössä.