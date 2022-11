Vuosaareen nousee kaikkien aikojen vuokratalo – korkeutta 120 metriä

Vuosaaren profiilia on hallinnut vuodesta 2005 yksinäinen tornitalo, Cirrus.

Pian Cirrus saa joukon haastajia, sillä sen lähelle Vuosaaren keskiöön rakennetaan uusia tornitaloja.

Niistä ensimmäinen Hyperion-niminen tornitalo on nyt valmistunut lopulliseen korkeuteensa. Kerroksia talossa on yhteensä 24, ja korkeutta sillä on vajaa 90 metriä.

Hyperion ei silti vedä korkeudessa vertoja korkeimmalle talolle, Helsingin Atlakselle, jonka on määrä valmistua vuonna 2024. Korkeutta sillä tulisi olemaan 120 metriä.

Lue lisää: Suomessa on rakenteilla ennätysmäärä korkeita taloja, vaikka ylöspäin kurkotus tuo selvästi lisäkustannuksia

Molempiin tornitaloihin tulee vuokra-asuntoja. Korkeampaan Atlakseen vuokrattavaksi tulee peräti 288 asuntoa.

Rakennuskonserni Skanska rakentaa talot, ja talojen omistaja on saksalainen Union Investment.

Cirrus ei vastannut oletuksia

Asemakaavan laatineen arkkitehti Petri Leppälän mukaan korkeasta rakentamisesta keskusteltiin alueen kaavaa valmisteltaessa asukkaiden kanssa. Suhtautuminen uusiin tornitaloihin vaihteli.

Osa ei halunnut korkeaa rakentamista ollenkaan.

Toisille taas uudet tornitalot merkitsivät Cirruksen hegemonian päättymistä. Alkuperäinen tornitalo ei aikanaan vastannut oletuksia, Leppälä kertoo.

Cirruksesta järjestettiin kansainvälinen suunnittelukilpailu vuonna 1999, jonka voittajaehdotusta rakennus ei lopulta muistuttanutkaan.

Nyt rakentuvat tornit on suunniteltu tasapainottamaan Vuosaaren profiilia.

”Cirrus ikään kuin liittyy paremmin osaksi tornitalojen kokonaisuutta.”

Ahtaassa kaupungissa tornitalot säästävät tilaa, ja mahdollistavat asumisen suurelle määrälle ihmisiä.

Korkeissa rakennuksissa on myös haittapuolensa.

Tornitalot esimerkiksi aiheuttavat ympäristössään pyörteisiä tuulenpuuskia. Lisäksi ne langettavat suuren varjon.

”Olemme huomioineet asemakaavassa ennakoimamme haittavaikutukset. Rakennukset tulevat Vuotien eteläpuolelle, joten varjo lankeaa pääosin siihen Vuotielle”, Leppälä sanoo.

Veistoksellista ilmettä

Tornitalojen jalustaosissa tavoitellaan ”ihmisen kokoista” mittakaavaa. Niissä on tilaa esimerkiksi kahviloille ja muille palveluille. Jalustat myös vähentävät tuulisuutta tornien juurella.

”Kaupunkikuvallisesti kaavan tarkoitus on mahdollistaa rakennusten lähelle liikkeitä, monipuolista pintojen käsittelyä ja rikasta aistimaailmaa.”

Atlaksen ja Hyperionin lisäksi Vuotien varteen rakennetaan useita hieman matalampia asuintaloja, jotka ovat kaikki kuitenkin pääosin yli kymmenkerroksisia.

Tornitalot tulevat näkymään kauas.

”Muodostelma tulee muuttumaan yksinäisestä Cirruksesta. Uusille rakennuksille on pyritty suunnittelemaan veistoksellinen ilme, jotta ne eivät olisi vain kerrostaloja toistensa vieressä, vaan vaihtelevan korkuinen kokonaisuus”, Leppälä kuvaa.