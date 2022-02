Suomessa on rakenteilla ennätysmäärä korkeita taloja, vaikka ylöspäin kurkotus tuo selvästi lisäkustannuksia

Pilvenpiirtäjiä alkaa nousta Suomeenkin. Skanska rakentaa paraikaa Itä-Helsingin Vuosaaressa metroradan varteen kahta asuintornia, joista korkeampi – 33-kerroksinen Atlas – kurottaa valmistuttuaan 120 metriin. Suomen korkein asuintornitalo, SRV:n rakentama Majakka-torni Helsingin Kalasatamassa nousee 134 metriin. Pilvenpiirtäjälle ei ole virallista määritelmää, mutta kiinteistöinformaatioyhtiö Emporiksen mukaan sellainen on vähintään sata metriä korkea kerrostalo.

Vuosaareen nouseva uusi rakennusjättiläinen on saanut nimensä kreikkalaisen mytologian Atlas-titaanilta, jonka tehtävänä oli estää taivasta putoamasta. Skanska rakentaa Atlaksen viereen myös 24-kerroksista Hyperion-tornia. Työmaan suuren koon ja kansainvälisen tilaajan tarpeiden vuoksi kohteeseen on nimetty contract manager, joka on Skanskan asuntorakentamisyksikössä uusi tehtävä – toimitilapuolella kyseinen tehtävä on jo laajalti käytössä.

”Tehtäviini kuuluu pitää yhteyttä Union Investment -sijoituspankkiin, jonka rahastojen tarpeisiin Vuosaaren tornit rakennetaan”, kertoo yhtiön contract manager ja projektipäällikkö Mikko Borg, jolle tämä yhteistyö on tuonut myös mahdollisuuden käydä saksalaisessa yliopistossa vetämässä rakentamisaiheisia kursseja yhdessä Union Investmentin projektinjohtajan kanssa.

Union Investment on investoinut jo aiemmin Helsingin toimistomarkkinoille, mutta vuonna 2021 se laajensi merkittävästi kiinteistöliiketoimintaansa paitsi Helsingissä myös Dublinissa ja Yhdysvalloissa lisätäkseen sijoitustuotteidensa hajautus- ja vakautuspotentiaalia.

”Ostamalla Hyperion- ja Atlas-tornit vakiinnutamme asemaa Helsingin asuntomarkkinoilla, jotka tarjoavat erinomaiset edellytykset tulevalle kasvulle. Tämä investointi tarjoaa mahdollisesti myös mallin tuleville investoinneille muiden Pohjoismaiden vakailla markkinoilla”, Union Investmentin markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Fabian Hellbusch kertoo.

Kansainvälinen yhteistyö on ollut työmaalla muutenkin näkyvässä roolissa.

”Yleisiä korkean rakentamisen oppeja on haettu Skanskan Ruotsin ja erityisesti Britannian alueyksiköistä. Sen sijaan työmaan täsmälogistiikka ja tahtituotanto ovat osa-alueita, joissa meillä on pikemminkin annettavaa edellä mainituille alueyksiköille. Nostoihin menee korkeissa kohteissa yllättävän paljon aikaa, ja pyrimme optimoimaan tämän ajan mahdollisimman tehokkaasti”, Borg kertoo.

Atlas-torni on vuoden 2022 helmikuussa perustusvaiheessa, kun taas Hyperionissa on edetty jo elementtirakentamiseen. Skanskan työpäällikkö Teemu Kouri kertoo, että ulkomailla käytetään pääasiassa pilaripalkkijärjestelmiä korkeassa rakentamisessa, mutta Vuosaaren työmaalla käytetään samanlaisia sandwich-elementtejä kuin normituotannossakin.

”Etuna on se, että seinät ovat heti elementtien asentamisen jälkeen pystyssä muodostaen kolme metriä korkean suojakaiteen. Elementtien käyttö on vähentänyt myös tavaraliikenteen määrää ja helpottanut logistiikan hallintaa, vaikka tavaraa on toki edelleen paljon”, hän kertoo.

Jäykistyksiä on tarvittu kuitenkin paljon enemmän kuin normirakentamisessa.

”Molempiin Vuosaaren torneihin tulee todella jykevät perustukset. Lisäksi ydinkuilu jatkuu Atlaksessa ylös asti paikalla valettuna, ja Hyperioniin tulee paljon paikalla valettuja saumoja. Jäykistykset aiheuttavat toki työsarkaa runkovaiheessa, mutta lopputuotteena tornit ovat hyvin samanlaisia kuin normituotannossakin.”

Myös tuuliolosuhteiden hallinta ja paloturvallisuusvaatimukset ovat vaatineet erityishuomiota. Suunnitteluvaiheessa tehtiin esimerkiksi tuulitunnelikokeita Kanadassa pienoismallien avulla, ja työmaalla pyritään varmistamaan turvalliset työskentelyolosuhteet ottamalla avuksi työturvallisuuskierroksilla 360-kypäräkamera ja vertaamalla kameran ottamia kuvia rakennusten tietomalleihin.

Yhtiö rakentaa Vuosaaren tornien lisäksi esimerkiksi kahta 16-kerroksista tornia, joista toinen tulee Espoon Kivenlahdessa Lippulaiva-kauppakeskuksen päälle ja toinen Oulun keskustaan.

Korkeat rakennukset viehättävät ihmisiä, ja niitä on helppo myydä.

Korkean rakentamisen hankkeet ovat aluejohtaja Ilpo Luhtalan mukaan edenneet pääsääntöisesti aikataulussaan ja taloudellisesti hyvin, vaikka korona kurittaa kaikkia nyt tasaisesti.

”Tornitalot ovat toki paljon vaativampia kuin matalammat rakennukset, mikä nostaa suunnittelun ja rakentamisen kustannuksia 5–15 prosenttia mataliin rakennuksiin nähden. Toisaalta tuntuu, että korkeat rakennukset viehättävät ihmisiä, ja niitä on helppo myydä”, hän kertoo.

Luhtala vaikuttaa tyytyväiseltä myös Vuosaaren tornihankkeessa kehitettyyn graafiseen betoniin, joka mahdollistaa erilaisten pintakäsittelyjen ansiosta kuparia jäljittelevän ulkonäön, mutta paljon edullisemmin kuin lasimetallijulkisivua käyttämällä.

Korkean rakentamisen lisäkustannukset syntyvät monista tekijöistä

Korkea rakentaminen on usein osa laajempaa aluerakentamista, joka liittyy kaupunkien haluun tiivistää rakentamista radan varsille ja hyvien palveluiden äärelle.

Suomessa korkealla rakentamisella tarkoitetaan usein vähintään 16-kerroksista rakennusta, mutta edellytykset vaihtelevat suuresti paikasta toiseen, eikä esimerkiksi YIT:llä haluta määrittää tarkkaa rajaa.

”Jossain paikassa voi olla järkevää rakentaa 30-kerroksinen rakennus ja toisessa 8-kerroksinen. Mitä korkeammalle mennään, sitä enemmän tulee joka tapauksessa vastaan viranomaisvaatimuksista ja rakennusfysiikasta johtuvia asioita, jotka nostavat rakentamisen kustannuksia. Esimerkiksi Helsingin korkean rakentamisen rakennustapaohjetta on noudatettava aina, kun rakennettava rakennus on 16 kerrosta tai yli”, YIT:n asumisen liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Oinas toteaa.

YIT:llä on suunnitteilla useita enintään 16-kerroksisia asuintorneja, joiden rakentamisesta ei ole tehty vielä päätöksiä. Tämän kaltaiset asuntohankkeet etenevät Oinaan mukaan yleensä suunnitellusti.

Helsingin Pasilassa yhtiö kuitenkin vetäytyi hiljattain Trigoni-tornihankkeesta. Rakennuslehti kirjoitti joulukuussa, että Hankkeen pieni tontti sekä kolmikulmaiset korkeat rakennukset koettiin hankaliksi. Lisäksi rakennuskustannusten voimakas nousu ja koronapandemian taloudelliset vaikutukset markkinoihin vaikuttivat osaltaan asiaan.

Lue lisää: YIT käynnistää neuvottelut Trigoni-tornitalohankkeesta vetäytymiseksi – ”Toteutus ei ole taloudellisesti kannattavaa”

”Korkean rakentamisen lisäkustannukset syntyvät monista puroista. Mitä korkeammalle rakennetaan, sitä vähemmän jää myytävää tilaa, koska hissien, pelastautumisteiden ja talotekniikkakuilujen sekä muiden rakenteiden osuus kerroksen alasta kasvaa. Painava ja usein hoikka korkea talo vaatii vahvoja rakenteita. Merellisellä pääkaupunkiseudulla perustamisolosuhteet voivat myös olla todella haastavat. Julkisivun lasituksineen on kestettävä kovaa tuultakin ylemmissä kerroksissa”, Oinas kertoo.

”Korkean rakentamisen hankkeen iso kokokin lisää päätöksenteon vaikeutta, mikä johtuu investoinnin suuruuden lisäksi markkinaan kerralla tulevan tilan määrästä. Toisaalta samaan houkuttelevaan sijaintiin saadaan paljon myytäviä neliöitä, palveluille käyttäjiä ja asiakkaille hyvät näkymät.”

Hankkeita on myös lykätty

Muuallakin Suomessa tornihankkeita on lykätty eri syistä johtuen eteenpäin, vaikka niitä on samaan aikaan myös paljon rakenteilla. Esimerkiksi Lappeenrannassa opiskelija-asuntosäätiö Loas päätti käynnistää uuden kilpailutuskierroksen, koska 15-kerroksisen opiskelijatornin rakennuskustannukset nousivat liikaa.

Savonlinnassa Primehotels on siirtänyt 16-kerroksisen hybriditornin rakentamista eteenpäin sekä koronan että huonon markkinatilanteen vuoksi. Osittain huono markkinatilanne johtuu siitä, että yliopistokoulutus on siirtynyt pois Savonlinnasta.

Tekijöistäkin voi olla pulaa: Helsingin seudun opiskelijasäätiö Hoas ei löytänyt urakoitsijaa isoon tornitaloprojektiinsa Pasilassa ja päätti hiljattain pilkkoa hankkeen osiin.

Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmon mukaan korkeisiin rakennuksiin ei liity yleisesti isoja kaupunkikuvallisia jännitteitä, mutta esimerkiksi ydinkeskustoihin niitä ei lähtökohtaisesti haluta.

”Ympäristön vastustusta korkeaan rakentamiseen varmasti löytyy, koska Suomessa on laaja valitusoikeus eikä siihen ole tulossa helpotusta kaavoitus- ja rakennuslaissakaan. Keskeisin kysymys on kuitenkin se, kuka pystyy rakentamaan korkealle tuottavasti, koska se on äärettömän vaikeaa.”

Espoon Keilaniemessä SRV:n tornihankkeen käynnistys on siirtynyt useilla vuosilla muun muassa valituskierrosten takia. Pääkaupunkiseudun asuntoyksikön johtaja Jorma Seppä kertoo tilanteesta sen verran, että tänä vuonna pyritään tekemään päätös ensimmäisen pyöreän tornin rakentamisesta.

Helsingin Kalasatamassa SRV:n hankkeet etenevät Sepän mukaan kuitenkin suunnitelmien mukaan: yhtiö aikoo rakentaa Kalasatamaan kahdeksan tornia, joista kaksi on jo rakennettu, kaksi rakenteilla ja kaksi suunnittelupöydällä. Näissä hankkeissa on tehty kehitystyötä etenkin aikataulujen ja tilankäytön tehostamiseksi.

Lue lisää: SRV kehittää tornirakentamistaan – nopeampi rakennusvauhti ja uusi poistumistieratkaisu kohentavat kannattavuutta

Fakta:

Korkean rakentamisen hankkeita (vähintään 12 kerrosta)