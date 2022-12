Grundfos Pumppujen pomolle talotekniikka-alan tunnustuspalkinto

ProLVI-palkinto on myönnetty Grundfos Pumppujen toimitusjohtaja Mikael Strandellille. Palkintomitali luovutettiin alan perinteisessä Putkipörssi-tilaisuudessa Katajanokan Kasinolla 8.12.2022. Palkinto on Talotekninen teollisuus ja kauppa Taltekan jakama tunnustus alalla merkittävää työtä tehneelle henkilölle.

Mikael Strandell on koulutukseltaan lvi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt monipuolisesti alan tehtävissä lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1995, ensin Onnisen osto-organisaatiossa, vuodesta 1999 KWH Pipella eri tehtävissä ja vuodesta 2008 Grundfos Pumppujen myyntipäällikkönä. Yritystä hän on luotsannut vuodesta 2010 alkaen toimitusjohtajana.

Omalta uraltaan Strandell nostaa merkityksellisimmiksi asioiksi ne kohdat, jolloin on ollut mukana rekrytoimassa vastavalmistuneita alalle, ja saanut seurata heidän motivoitumistaan, kasvamistaan ja kehittymistään lvi-talotekniikan parissa.

ProLVI-mitali myönnetään henkilölle tai yhdistykselle, joka yhteisen käsityksen mukaisesti on aikaa ja vaivaa säästämättä työskennellyt lvi-alan parhaaksi.