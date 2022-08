LVI-tukkumyynti kasvoi lähes viidenneksen, silti epävarmuus leimaa alaa

Hintojen nousu näkyy näissä luvuissa, mutta myös volyymikasvua on tapahtunut.

Vaikka kuluva vuosi on ollut koko rakentamisen sektorilla vahvaa kasvun aikaa, ennusteet povaavat melko yksimielisesti laskusuuntaa loppu- ja ensivuodelle.

Taloteknisen teollisuuden ja kaupan Taltekan tiedotteessa arvioidaan, että kokonaisuutena tästä vuodesta tullee kuitenkin talotekniikassa selvästi plusmerkkinen, vaikka hidastumista loppuvuonna tapahtuisikin.

”Niin vahvasti on vuosi alkanut ja uudet sekä jo aiemmin käynnistyneet hankkeet kantavat vielä hyvin”, Taltekan toimitusjohtaja Ilkka Salo arvioi.

Asuntorakentaminen on ollut veturina pitkään, mutta nyt näyttäisi vetovastuuseen tulevan muutoksia. Rakennusteollisuus ry:n arvion mukaan asuntorakentaminen kääntyy miinukselle, mutta toimitilojen rakentamisen odotetaan piristyvän ja myös pysyvän kasvussa.

”Korjausrakentaminen pysynee myös korkealla tasolla ja energiatehokkuuden sekä vihersiirtymän kannusteet tukevat tätä toimintaa. Positiivista on myös se, että raaka-aineiden hinnoissa on rauhoittumisen merkkejä ja komponenttien saatavuus on parantunut. Maailmantilanne on kuitenkin niin poikkeuksellinen ja jatkuvasti yllättävä, ettei selkeää ja kovin pitkälle ulottuvaa trendiä uskalla vetää.”

Taltekan mukaan ennustettavuus on heikkoa. Omatoiminen asuntojen kunnostaminen näyttää laantuneen. Tätä selittää osaltaan koronarajoitteiden poistuminen ja esimerkiksi matkustelun lisääntyminen.

”Kaiken kaikkiaan näkymät ovat vielä tämän vuoden osalta kohtuullisen hyvät, joskin epävarmat. Ja vaikka laskua loppu- tai ensi vuonna tulisikin, ollaan nykyisessä lähtötilanteessa kuitenkin hyvin korkealla tasolla.”