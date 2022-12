Hoivatilat toteuttaa Oulun kaupungille koulurakennuksen vuokramallilla

Koulurakennuksen hankinta piha-alueineen toteutettiin vuokrahankintana. Kilpailutuksen arviointikriteereinä olivat koulurakennuksen ratkaisuehdotukset sekä vuokrahinta. Tarjoukset arvioi arviointiryhmä, joka koostui Oulun Tilapalvelut-liikelaitoksen sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajista.

Hiukkavaaran lisäkoulurakennukseen tulee tilat luokkien 1.-6. käyttöön, yhteensä 350 oppilaalle. Koulurakennuksen koko on noin 4100 neliömetriä. Uusi koulu on tavoitteena ottaa käyttöön tammikuussa 2025. Vuokrasopimus on kestoltaan 25 vuotta ja kokonaisarvoltaan noin 25 miljoonaa euroa.