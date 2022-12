Timo Vikström valittiin Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtajaksi

Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström valittiin Rakennusteollisuus RT:n syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Samalla vahvistettiin järjestön strategia vuosiksi 2023–2028. Visiona on kestävästi kasvava ja turvallinen Suomi, jossa laadukkaiden elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina ymmärretään. Strategia kiteytyy kolmeen teemaan: osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus, kasvun edellytykset ja toimivat markkinat sekä vihreän siirtymän mahdollisuudet.

”Vihreä siirtymä on strategiamme keskiössä, mutta sitä ei voi nostaa yli muiden teemojen. Sen toteutumisen mahdollistavat esimerkiksi uudenlainen osaaminen, kaikkeen tekemiseen ulottuva vastuullisuus, toimiva sääntely ja pitkäjänteinen kehittäminen. Vihreä siirtymä toteutuu parhaiten, kun koko rakentamisen toimintaketju kumppaneineen etsii yhdessä ratkaisuja”, sanoo Timo Vikström.

Rakennusteollisuus esittää korjausrakentamisen osaamiskeskittymän perustamista

Rakennusteollisuus RT nostaa eduskuntavaalitavoitteissaan esiin ratkaisuehdotuksia kysymyksiin, joihin hallituksen on löydettävä vastaukset seuraavalla vaalikaudella.

Maailmanpoliittiset jännitteet, energiapulan kiihdyttämä inflaatio ja talouden epävarmuus ovat pysäyttäneet talouskasvun. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen vaativat kiireellisiä toimia. Julkisen talouden tulot ja menot on saatava tasapainoon. Suomeen kaivataan merkittävästi lisää osaavaa työvoimaakin.

”Nyt pitää tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa kannustavan ja vakaan investointiympäristön. Tarvitsemme investointeja etenkin kasvun ja innovaatioiden liikkeelle sysäämiseksi, mutta myös yhteiskunnan uudistamiseksi kestävämmäksi”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa tiedotteessa.

”Rajusti muuttuneessa toimintaympäristössä päätimme kääntää omat vaalitavoitteemme lupauksiksi. Tällä korostamme sitoutumistamme kriisinkestävän ja elinvoimaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Lupaustemme toteuttamiseksi tarvitsemme konkreettisia tekoja myös päättäjiltä.”

Myös lupauksissa on konkretiaa.

Esimeriksi asuntoja Rakennusteollisuus lupaa rakennettavan vuosittain 35 000 kappaletta, kunhan yhteiskunta ei aseta sille esteitä.

Rakennusteollisuus esittää vaalitavoitteissaan korjausrakentamisen osaamiskeskittymän perustamista, jotta Suomi voi toteuttaa EU:n korjausrakentamisohjelmat ja parantaa rakennusten energia­tehokkuutta.

Liikenneverkon kehittämiseksi järjestö kaipaa erityisesti isoille väyläinvestoinneille uudenlaisia, budjettikehyksen ulkopuolisia rahoitusmalleja, joissa hyödynnetään esimerkiksi valtion omaisuuden myyntituloista saatavaa vipuvaikutusta.

Kiertotalouden esteiden purkamiseksi ehdotetaan uusiomateriaalien ja -tuotteiden käytön edistämistä varsinkin julkisissa hankkeissa, teknologia- ja materiaalineutraalisti.

Rakennusteollisuus lupaa Suomelle järkevän hintaista ja tarpeita vastaavaa asumista, parempaa logistista saavutettavuutta ja ympäristövaikutusten vähentämistä.

”Kestävä kaupungistuminen edellyttää riittävää asuntotuotantoa ja energiaviisasta korjausrakentamista. Idän yhteyksien katkettua Suomi on saari, jonka huoltovarmuus ja logistiikka on turvattava luomalla vahvat väyläyhteydet länteen. Lisäksi meidän on leikattava merkittävästi päästöjä ja edistettävä luonnon monimuotoisuutta”, Randell sanoo.