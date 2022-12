Toivo Groupin Myllymäki: ”Maalari sanoo lähtevänsä ajamaan Uberiä, jos tarjoan entisen 3 000 euron sijaan maksuksi nyt vain 2 400 euroa”

Toivo Groupin tytäryhtiö on käynnistänyt noin 21 miljoonan euron arvoiset erilliset asuntorakentamishankkeet Vantaalla ja Järvenpäässä. Ne on myyty Toivon projektinjohto -palvelumallilla tilaajille. Toisen kohteen tilaaja on Ara-yhtiö ja toisen kohteen tilaajasta yhtiö ei kerro vielä tarkemmin.

"Asuntorakentamisen liiketoimintaympäristö on tällä hetkellä vaikea ja uusia hankkeita on haastava saada liikkeelle. Kummassakin nyt käynnistyvässä kohteessa rahoitus- ja tilauspohjat ovat vakaat ja olen hyvin tyytyväinen, että voimme tarjota omalle väellemme ja vakiourakoitsijoillemme töitä", Toivo Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymäki kertoo.