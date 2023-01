A-Insinöörit löysi yksikönjohtajan talon sisältä

Saija Varjonen on nimitetty A-Insinöörien korjaussuunnittelun palveluyksikön yksikönjohtajaksi Tampereelle 1.1.2023 alkaen. A-Insinööreissä lähes 15 vuoden uran tehnyt Varjonen on toiminut kuntotutkimusten ja korjaussuunnittelun projekti- ja suunnittelupäällikkönä sekä suunnittelujohtajana. Varjonen on työskennellyt aiemmin myös tutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Tampereen ja Pirkanmaan korjaussuunnittelupalveluista aiemmin vastannut Mikko Tarri siirtyy A-Insinöörien uuden rakennusterveyspalvelut ja kestävä kehitys -yksikön johtoon.