Aren taloushallinto uudistuu – ”Mats pääsee vahvistamaan tulosjohtamisen prosessejamme”

Aren uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty Mats Danielsson. Hänen vastuualueelleen kuuluu yhtiön talousjohtamisen lisäksi yrityskaupat ja tietohallinto.

Danielsson on tehnyt kansainvälisen uran talousjohtamisen parissa useissa eri yrityksissä ja toimialoilla. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Pauligin ja Martelan talousjohtajana sekä työskennellyt Suomen lisäksi Ruotsissa ja Sveitsissä. Hän siirtyy tehtävään konsultointiyritys Nobshista, jossa hän on vuodesta 2019 perustajaosakkaana auttanut asiakasyrityksiä parantamaan talousjohtamista ja kannattavuuttaan.