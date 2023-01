Esivalmistuksen ja leanin opit yhteen – Southland uudistaa rakennusalan prosesseja Yhdysvalloissa

Aalto-yliopiston Building 2030 -hankkeessa tekemän kartoituksen perusteella esivalmisteet voivat nopeuttaa rakennushanketta, vähentää laatuongelmia ja parantaa työn tuottavuutta. Suorat hankintakustannukset eivät välttämättä ole edullisempia verrattaessa vastaavaan työmaalla valmistettuun tuotteeseen, mutta epäsuorat kustannushyödyt kääntävät asetelman esivalmisteiden eduksi.

Southland Industries -yhtiön esivalmistuksesta vastaava johtaja Henry Nutt mieltää esivalmistuksen hyödyt hyvin samanlaisina kuin Aalto-yliopiston tutkijat. Yhtiön tausta on mielenkiintoinen, sillä se on siirtynyt teollisesta toimijasta urakoitsijaksi ja tehnyt Yhdysvalloissa uraauurtavaa työtä uudistamalla rakennusalan prosesseja.

Myös lean on teollisuustaustainen menetelmä, ja Southland tuo teollisuuden oppeja rakentamiseen yhdistämällä siihen esivalmistuksen ja leanin opit.

”Teollinen esivalmistus mahdollistaa nopeamman läpimenon työmaalla, paremman turvallisuuden ja laatutason. Epäsuoria säästöjä tulee sitä kautta, että työmaan läpimenoaika lyhenee ja työmaakustannukset vähenevät. Turvallisuus paranee, koska tehdasmaisissa olosuhteissa tapahtuu vähemmän työtapaturmia kuin työmailla”, hän toteaa.

Southland Industries on yksi Lean Construction Institute (LCI) -yhdistyksen perustajajäsenistä, ja Nutt on yksi aktiivisia toimijoita järjestössä. Hänet on valittu myös LCI:n puheenjohtajaksi vuodesta 2023 lähtien.

Henry Nutt kertoo soveltaneensa 15-vuotisen Southland-uransa aikana lean-menetelmiä noin 200 eri projektissa. Ensi kosketuksen lean-menetelmiin Nutt kertoo saaneensa LCI:n järjestämissä koulutuksissa, joissa syntyi motivaatio ja intohimo ryhtyä kouluttamaan Southlandin tiimejä.

”Aloin kouluttaa itsekin työntekijöitämme, koska halusin saada tiimimme toimimaan tehokkaammin ja löytää koko ajan parempia työskentelytapoja”, hän kertoo.

Nutt puhuu mielellään myös rakennusprosessin uudistamisesta, koska hän pitää sitä nykyisellään rikkonaisena.

”Tavoitteenamme on nopeuttaa isojen rakennusprojektien läpimenoa suunnittelemalla ja valmistamalla mahdollisimman suurikokoisia taloteknisiä esivalmisteita, kuten putki- ja iv-elementtejä”, hän kertoo.

Esivalmistus vaatii myös hankeprosessin uudistamista, koska aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat pitää nostaa tasaveroisiksi kumppaneiksi sekä päästää aikaisemmassa vaiheessa mukaan. Nutt tosin hieman valitellen toteaa, että tasaveroisuus ei aina toteudu ja osassa hankkeita he ovat edelleen aliurakoitsijan roolissa.

”Samalla kun nopeutamme läpimenoa, meidän pitää joka tapauksessa varmistaa, että esivalmistuksen vaikutukset ovat positiivisia hankkeen kaikille osapuolille.”

Suurin osa taloteknisten asentajien ajasta kuluu Aalto-yliopiston Hukka lvi- ja sähkötöissä -tutkimushankkeen perusteella muuhun kuin asennustyöhön. Isona ongelmana nousi tutkimuksessa esiin se, että suunnitelmat eivät olleet usein toteutuskelpoisia.

Southland Industries pyrkii sujuvoittamaan esivalmisteidensa asennusvaihetta käyttämällä detaljoijaa, joka toimii yhteistyössä lvi-suunnittelijan ja muiden alojen suunnittelijoiden kanssa.

”Detaljoija ei ole oikeastaan suunnittelija, vaan hänen tehtävänään on tarkentaa mittoja yhteistyössä teknisten suunnittelijoiden kanssa ja tehdä yhteensovitusta, koordinointia sekä törmäystarkasteluja eri suunnittelualojen kesken”, Nutt kertoo.

”Teemme hyvin yksityiskohtaisen tietomallin kohteesta, koska on halvempaa rakentaa kohde etukäteen virtuaalisesti kuin purkaa ja korjata työmaalla virheitä.”

Esivalmisteiden käyttö rakennushankkeessa vaatii muutenkin paljon koordinointia.

”Meidän on sovittava esimerkiksi pääurakoitsijan kanssa riittävän isoista aukotuksista, jotta suuret esivalmisteet pystytään siirtämään rakennuksen sisälle. Lisäksi suunnittelulle ja esivalmistukselle on varattava riittävästi lisäaikaa”, Nutt kertoo.

”Toisaalta työmaavaihe lyhenee, koska valtaosa fyysisestä työstä tehdään muualla kuin työmaalla. Asennustyössä säästyy työaikaa, jos esimerkiksi putkien kannakointeja pitää asentaa vain puolet siitä määrästä, mitä muuten tarvittaisiin, koska käytämme suurempikokoisia osia. Tarvittaessa voimme tuoda esivalmistuspisteenkin lähelle työmaata helpottamaan tavarakuljetuksia.”

Maailmalla ja myös Yhdysvaltojen sisällä on suurta vaihtelua taloteknisten esivalmisteiden käytössä eri alueiden välillä. Southland käyttää esivalmistusta ehkä eniten Pohjois-Kalifornian toimialueellaan, missä Nutt itse toimii ja missä hän kertoo sitä käytettävän joka ikisessä projektissa – toteutusmuodosta riippumatta.

”Tällä samalla alueella toimii tusinan verran muitakin urakoitsijoita, jotka ymmärtävät leanin arvon – eli sen lisäksi, että valmistetaan isoja osia, pitää sovittaa aikatauluja ja etsiä parasta ratkaisua niin, että kaikki voittavat. On myös tärkeää, että kaikki kunnioittavat toisiaan. Riitelyä ja vastakkainasettelua, joka on valitettavan yleistä rakennusalalla, ei pidä sallia”, hän korostaa.

Yksi Southlandin isoimmista asiakkaista on kalifornialainen terveydenhuoltoyhtiö Sutter Health, jonka kaltaiset edistykselliset tilaajat helpottavat Nuttin mukaan innovointia ja työtapojen kehittämistä projekteissa.

Southland Industries fakta Perustettu 1949

Pääkonttori Yhdysvallat, Kalifornia

Palvelut Suunnittelu-, rakennus- ja energiapalvelut

Erikoisalat Lvi-, prosessi-, putki-, palontorjunta-, ohjaus- ja automaatiojärjestelmät

Toimintatapa Suunnittelee ja valmistaa suurikokoisia taloteknisiä esivalmisteita tarkalle tasolle vietyä tietomallinnusta ja lean-periaatteita hyödyntäen.

Liikevaihto n. 1 miljardia dollaria (0,92 mrd. euroa)

Henkilöstö n. 2 500

Southland ei ole Nuttin mukaan rakennusalalla enää kuriositeetti tai poikkeus, mutta esivalmisteiden käytöstä ei ole tullut maassa myöskään valtavirtaa. Luottamuksen rakentaminen vaatii paljon aikaa ja työtä, koska jotkut tilaajat voivat kokea esivalmistukseen siirtymisen riskinä etenkin, jos siitä ei ole aiempaa kokemusta tai kokemukset ovat huonoja.

”Huonot kokemukset johtuvat yleensä siitä, että esivalmistus on ymmärretty yksinomaan isojen osien valmistamisena. Tilaajien koulutus on kriittistä, koska heidät pitää saada sitoutumaan ja ymmärtämään, että esivalmistukseen siirryttäessä ei kannata valita halvimpia tekijöitä vaan paras tiimi, joka pystyy vähentämään hukkaa, tekemään yhteistyötä ja parempia päätöksiä”, Nutt sanoo.

Hän rohkaisee lähtemään liikkeelle askel kerrallaan, pieniä voittoja ja parempia työtapoja hakien.

”Yksi tapa on verkostoitua sellaisten yritysten kanssa, joilla on kokemusta esivalmistuksesta. Tutustu heidän toimintaansa ja kysy suunnitteluprosessista, rajoituksista, tiimien kanssa työskentelystä, tiimien rakentamisesta ja siitä, millä tavalla on onnistuttu saavuttamaan pieniä voittoja sekä löytämään parempia työtapoja.”