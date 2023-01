Kontiotuote aloittaa jälleen muutosneuvottelut

Yhtiön tiedotteen mukaan Kontiotuotteen myyntimahdollisuuksien määrä on ollut laskusuunnassa keväästä saakka eikä ole kääntynyt odotusten mukaisesti parempaan suuntaan loppuvuoden aikana.

Tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne kehittyisi merkittävästi parempaan suuntaan. Yhtiön mukaan kuluvan vuoden tuotannon ja toimitusten määrä on edellistä vuotta pienempi.

Vaikeuksien taustalla on yleinen taloustilanne ja erityisesti rakentamisen ajautuminen laskusuhdanteeseen loppuvuoden 2022 aikana. Kuluttajaluottamus ja kuluttajien asunnonostoaikomukset ovat alhaisella tasolla, lainansaanti on vaikeutunut, korkotaso on noussut eivätkä rakentamisen kustannukset ole tulossa merkittävästi alaspäin.

Muutosneuvottelujen toimenpiteet voivat olla enintään 15 irtisanomista, 4 irtisanomisperusteista tehtävänmuutosta sekä 52 toistaiseksi voimassa olevaa lomauttamista. Toimenpiteinä tarkastellaan myös tarvetta määräaikaisille enintään 90 kalenteripäivää kestäville lomautuksille. Mainittujen toimenpiteiden lisäksi tarkastellaan muutostarpeita organisoitumisessa, työtehtävissä, työmenetelmissä, töidenjärjestelyissä, työtilojen järjestelyissä sekä säännöllisen työajan järjestelyissä.

Muutosneuvottelut käynnistyvät ensi viikolla ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.

”Hirsiomakotitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kysyntä alkoi hiljentymään Venäjän hyökkäyssodan käynnistyttyä ja muutos kiihtyi energiahintojen nousun myötä loppuvuotta kohden. Useita julkisia rakennushankkeita lähti siirtymään eteenpäin loppuvuoden aikana ja niiden käynnistymisen ajankohta on epävarma. Muuttunut kysyntätilanne pakottaa meidät edelleen sopeuttamaan kapasiteettimme, joka valitettavasti tarkoittaa myös henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä”, yhtiön toimitusjohtaja Mika Rytky kertoo.

Rytkyn mukaan neuvottelujen aikana tarkastellaan myös toiminnan uudelleenjärjestelyn mahdollisuuksia sekä muita säästötoimenpiteitä. Yhtiöllä on suuret tuotantolaitokset Pudasjärvellä.

Yhtiön edelliset muutosneuvottelut päättyivät marraskuussa. Lue tästä lisää!

Pientalovalmistajien suhdannenäkymät synkkenivät nopeasti heti kesälomakauden päätteeksi viime vuoden elokuussa. Lue tästä lisää mitä syksyltä odotettiin.