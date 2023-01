Parvekkeisiin erikoistunut Riikku Group nimitti uuden toimitusjohtajan

Helmikuun alussa pestinsä aloittava Joakim Petersen-Dyggve on toiminut aiemmin lujitemuovista muun muassa veneitä valmistavan Fenix Marinin toimitusjohtajana. Petersen-Dyggven erityisosaaminen on tuotannon ja toiminnan kehittäminen, asiakaslähtöinen johtamistyö sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen.

Riikku Group on perustettu vuonna 2005. Yritys on kasvanut kannattavasti ja sen liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 200 työntekijää.