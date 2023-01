Rakennusliitto: Tampereen puhdistamotyömaalla on hyväksikäytetty ukrainalaisia työntekijöitä – ”Ylittää kaikki rajat”

Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on Rakennusliiton tarkastuksessa paljastunut laaja työperäinen hyväksikäyttö.

Ukrainalaisia sotapakolaisia on siirretty niin sanotuiksi kevytyrittäjiksi, joille maksetaan alle puolet asianmukaisesta laskutuksesta. Työmaan johdon mukaan ukrainalaiset on Suomeen välittänyt latvialainen hyväntekeväisyysjärjestö. Rakennusliiton mukaan kyseessä on työvoimaa vuokraava latvialainen yritys SIA UNA R.