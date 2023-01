Ramirent osti Wasatraden

Ramirent Finland on ostanut vaasalaisen Wasatraden osakkeet nykyisiltä omistajilta. Wasatrade on yleiskonevuokraamo, jolla on valikoimassaan erityisesti pienkalustoa, sähköistys- ja lämmityskalustoa sekä hissejä.

Wasatradella on vuokraamot Vaasassa, Närpiössä ja Helsingissä. Yrityksen koko henkilöstö siirtyy Ramirentille, jonka tytäryhtiönä Wasatrade jatkaa toimintaansa.