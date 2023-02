Pohjois-Karjalan Osuuskauppa rakennuttaa Joensuun kauppatorille noin 1 000 neliömetrin kokoisen liikerakennuksen. Rakentaminen alkoi syyskuussa 2022.

Hankkeen pääurakoitsija on Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus. Are urakoi kaikki uuden kauppahallin lvi- ja jäähdytystyöt. Sopimuksen arvo on noin miljoona euroa.

Torin uusi kaksikerroksinen liikerakennus valmistuu kesällä 2023.