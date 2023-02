Datakeskuksen kaavalle sinetti Kirkkonummelle – massiiviselle rakennushankkeelle starttilupa

Kirkkonummen kunnan, Fortumin ja EKE-Rakennuksen yhdessä kehittämän Kolabackenin alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kaavasta ei myönnetä jatkovalituslupaa.

Kehä III:n ja Länsiväylän kulmassa sijaitsevaan Kolabackeniin on suunnitteilla Suomen suurimpiin kuuluva datakeskus. Samalla se on Kirkkonummen kaikkien aikojen suurimpia rakennushankkeita. Kaava-alue on kooltaan yli 100 hehtaaria, ja se on ollut EKEn omistuksessa 1980-luvulta lähtien.

EKE-Rakennuksen toimitusjohtaja Tea Ekengren-Saurénin mukaan Kolabacken ja sen ympäristö on yksi Helsingin seudun lähialueen merkit­tä­vim­mistä kehit­tä­mi­sa­lu­eista. Kokonaisuudessaan Sundsbergin yritysalue, johon Kolabacken kuuluu, on kooltaan yhteensä 550 000 m2.

Datakeskus tuottaa lämpöä ja imee uusia yrityksiä

Microsoft on kertonut rakennuttavansa isot datakeskukset Kirkkonummelle, Espooseen ja Vihtiin. Ajatuksena on, että Fortum voi kierrättää datakeskuksissa syntyvää hukkalämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon. Laskelmien mukaan keskuksista talteen otettava hukkalämpö kattaisi noin 40 prosenttia Kirkkonummen, Espoon ja Kauniaisten kaukolämmöntarpeesta.

Alueelle odotetaan työvoimavaltaisia yrityksiä, jotka tarvitsevat nopeita datayhteyksiä tai tehokasta sähkönsyöttöä.

”Datakeskusinvestointi on valtakunnallisesti ja erityisesti Kirkkonummen kannalta erittäin merkittävä. Se vauhdittaa laaja-alaisesti koko alueen kehittymistä. Datakeskuksen ympärille on tulossa työpaik­kak­lus­teri ja sen läheisyyteen asuinalueita”, Ekengren-Saurén kertoo.