Destia asentaa sähköasemalle kompensaattorin tasapainottamaan tuulivoiman vaihteluja

Kompensaaattorin avulla Fingrid parantaa kantaverkon käyttövarmuutta länsirannikolla, jossa tuotetaan paljon tuulivoimaa. Fingrid ottaa synkronikompensaattorin käyttöön vuonna 2025.

"Tuulivoimatuotanto on Suomessa keskittynyt erityisesti länsirannikolle ja kasvaa kaikkia ennusteita nopeammin. Pohjanmaalle on syntymässä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten yhteenlaskettua tehoa vastaava tuulivoimakeskittymä. Tuulivoiman suuri alueellinen määrä on kuitenkin sähköjärjestelmälle haasteellinen. Yksi ratkaisuista on synkronikompensaattori", sanoo johtaja Timo Kiiveri Fingridistä.