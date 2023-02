Talotekniikka-alalle uusi iso toimija – pääomasijoittaja niputti kahdeksan yritystä yhteen

Kiinteistö- ja talotekniikan palveluja tarjoaja Habeo Group käynnisti toimintansa syyskuussa 2022.

Lähtötilanne on otollinen, kun alan kasvu on muista suhdanteista huolimatta vahvaa ja yrityksillä on pitkä tausta alalla sekä sen myötä hyvä työkanta. Habeoon kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa ja yritykset työllistävät yhteensä noin 600 henkilöä.

Mukaan lähteneet yritykset edustavat sekä hieman perinteisempää talotekniikkaurakointia että keskittymistä hyvinkin kapealle sektorille. Alueellisesti toiminta kattaa lähes puoli Suomea Oulusta etelään.

Habeon toimitusjohtaja Kari Kohvakka kertoo, että konsernin perustamisen juurisyy on talotekniikkamarkkinassa.

”Suomalaisessa talotekniikkakentässä on paljon toimijoita, se on aika hajanainen ja lisäksi markkina on merkittävän kokoinen. Eli kyseessä on iso, houkutteleva markkina, joka on pirstaleina.”

”Sellaisena se tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia uusille kuvioille. Ja tietysti, jos asiaa laajemmin ajattelee, niin markkinassa on vahvoja mielenkiintoisia ajureita, kuten vihreä siirtymä, rakennusten korjausvelka ja kiinteistöjen teknistyminen.”

Taustalla tuttu pääomasijoittaja

Habeon pääomistajana toimiva pääomasijoittaja Triton on hankkeen aloitteentekijä.

”Tritonissa he tekevät tätä työkseen tutkien markkinoita sekä mahdollisuuksia, ja he tietysti tuntevat hyvin myös talotekniikkatoimialan. Heillä on lisäksi aiempaa kokemusta toimialasta, joten toimialaan sijoittaminen on hyvin luontevaa”, Kohvakka kertoo.

Hän korostaa, että kilpailussa Caverionin omistuksesta mainittu Triton-rahasto on eri kuin tässä yhteydessä toimiva Tritonin Smaller Mid-Cap Fund II -rahasto. Hankkeet eivät nivoudu toisiinsa millään tavalla.

”Caverion on iso toimija kansainvälisellä pelikentällä ja me taas olemme ehkä enemmänkin tällainen yrittäjien yhteenliittymä, joka toimii hyvin vahvasti vain ja ainoastaan kotimaassa. Ja täällä taas vahvasti alueellisesti toimiva kokonaisuus.”

”Haluammekin vahvasti säilyttää ne alueellisten yritysten olemassa olevat vanhat tunnetut brändit ja se on meidän kasvokuvamme paikalliseen markkinaan.”

Kasvustrategia perustuu pääosin yrityskauppoihin

Habeolla ei ole aggressiivista orgaanista kasvutavoitetta, vaikka se haluaa tietysti pysyä mukana markkinanmukaisessa kasvussa. Kasvu syntynee yritysostojen kautta.

”Toki yleinen markkinakehitys, tai miltä suhdanteet näyttävät isossa kuvassa, niin onhan se näkymä sumuisa ja varmaan vähän haastavakin. Me toimimme kuitenkin enemmän täällä saneerauspuolella, ja käytännössä emme ole juuri ollenkaan mukana asuntorakentamisen uudiskohteiden urakoinnissa”, Kohvakka korostaa.

Habeon toiminnan painopiste onkin hyvin vahvasti korjausrakentamisen ja saneerauksen puolella. Uudiskohteissa on kyse pääsääntöisesti non residencial -hankkeista, kuten toimitiloista, kouluista ja julkisista rakennuksista, jolloin kyse ei ehkä ole kaikkein syklisimmästä tekemisestä laajemman rakennussektorin sisällä.

”Meillä on nyt siinä mielessä ihan hyvä tilanne – mikä johtuu pitkälti varmaan siitä, minkälainen tämä meidän kattauksemme on – että meillä on kohtuullisen hyvä työvaranto tähän vuoteen. Me uskomme, että se meitä aika hyvin kannattelee tämän kuluvan vuoden.”

”Varmaan hankkeita siirtyy ja jopa peruuntuu. Yleisesti rahan hinta ja saatavuus vaihtelee merkittävästi. Etenkin kun mennään haja-asutusalueille, niin ei ole enää niin itsestään selvää, että taloyhtiö edes saa lainaa remonttiinsa”, Kohvakka huomauttaa.

”Siellä missä toimimme – kun olemme aika vahvasti painottuneet pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin – niin painopisteemme hieman tasoittaa muuten epäsuotuisaa markkinatilannetta. Yhtiökattauksemme noudattelee talotekniikan kokonaismarkkinaa.”

”Me haluamme olla kasvukeskuksissa mukana, ja haluamme alueellisesti pystyä tarjoamaan täyden taloteknisen kattauksen asiakkaillemme, mikä tietysti määrittelee sen, minkälaisilla rakennuspalikoilla lähdemme liikkeelle.”

Se tarkoittaa Kohvakan mukaan sitä, että päivänä yksi Habeo on vasta lähtötilanteessa.

”Emme ole vielä valmiita, vaan jatkamme strategiamme mukaisesti yritysostoja myös tästä eteenpäin.”

Kohvakan tausta on rakennusalan ulkopuolelta

”Minä olen poikkeus sääntöön tässä kuviossamme, koska olen puhtaasti teollisuustaustainen ihminen. Eli olen koko ikäni tehnyt duunia jossakin muualla kuin rakennusteollisuudessa”, Kohvakka kertoo.

”Mutta kun keskustelut uudesta tehtävästäni käynnistyivät, pystyin hyvin näkemään ja ymmärtämään tavallaan sen logiikan tässä kokonaisuudessa. Toinen tekijä, joka vaikutti kiinnostukseeni ja päätökseeni, on meidän tiimimme ja sen rakenne.”

”Yksi minua kiinnostava, ja ehkä sellainen isompi merkittävä henkilökohtainen tekijä oli, että vaikka olen viimeisimmät 15 vuotta tehnyt puhtaasti korporaatiopuolen duuneja, niin olen ollut myös yrittäjä. Minulle erityisen positiivinen ja kiinnostava juttu oli päästä tekemään yhdessä muiden yrittäjien kanssa tällaista uutta juttua.”

”Toimitusjohtajana en voi olla muuta kuin tyytyväinen, että meillä on niin vahvaa strategista, operatiivista ja toimialaosaamista hallituksessamme. Sieltä löytyy sekä kokemusta että näkemystä”, viittaa Kohvakka hallituksensa kokoonpanoon.

Vahvat arvot erottavana tekijänä

Habeossa yritykset tulevat alueellisesti toimimaan yrittäjävetoisesti ja palvelevat paikallisesti asiakkaitaan omilla brändeillään ihan niin kuin ennenkin. Habeo-kuvio on Kohvakan mukaan oikeastaan yrittäjien ja yritysten yhteenliittymä.

Hän näkee, että Habeon toiminnassa heidät erottaa muista heidän arvonsa. Arvoissa painotetaan sitä, minkälainen yhtiö Habeo haluaa olla. Arvot ovat kiteytetysti: välittäminen, ratkaisuhakuisuus, yrittäjyys ja yhteistyö.

”Arvot olemme yhdessä muiden yritystemme kanssa määrittäneet. Niissä korostuvat yrittäjähenkisyys, välittäminen ja yhteistyö sekä ratkaisuhakuisuus meidän toiminnassamme”, Kohvakka painottaa.

”Arvomaailmamme on nostettu korkealle ja näemme sen yhtenä toimintamme kivijalkana. Näiden arvojen mukaan meidän pitäisi yrittää elää. Arvot on yhdessä kaikkien mukana olevien yritysten kanssa määritelty eivätkä ne ole konsultin tuotoksia.”

Edit 16.1. kello 9.50: Kuvatekstissä korjattu toimitusjohtajan nimi.